巴拿馬跨黨派國會議員來訪 林佳龍：從國會外交開啟廣泛合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍5日於外交部設宴款待巴拿馬跨黨派國會議員訪問團，這是繼去年11月後，再度有巴拿馬跨黨派國會議員來台訪問。林佳龍表示，台灣與巴拿馬經貿往來密切，台灣也願以開放態度，與巴拿馬政府推動對話與合作，期待雙方從國會外交出發，逐步為未來更廣泛的合作奠定更堅實的基礎。

林佳龍表示，此次訪團將走訪新竹科學園區、太空中心、高雄駁二等地，親身感受台灣的科技實力、穩健民主與在地文化。昨天他也特別在外交部設宴款待，盼以輕鬆的氛圍，聆聽訪賓們訪台行程的心得，也交流強化台巴關係的想法。

林佳龍指出，此次訪團由巴拿馬國會「運河及基礎建設委員會」主席培瑞茲（José Antonio Pérez）率領。他同時擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）巴拿馬執行秘書。林佳龍轉述培瑞茲於會中分享表示，9年前、當時17歲的他曾利用轉機的短暫時間特別到台北參觀101大樓，當時的景象至今仍令他印象深刻。培瑞茲也提到，他們期待透過「經濟外交」與「國會外交」，與台灣尋求共同發展與繁榮的契機，也對人工智慧的合作有濃厚興趣。他笑說，兩國應持續深化交流，因為「老朋友還是比新朋友好！」

林佳龍說，本次來訪的議員分別來自5個不同政黨與無黨籍，展現巴拿馬國會對台灣的高度關注。他也表示，能在短時間內再次迎接巴拿馬的友人來訪，深刻感受到巴拿馬國會對台灣的重視與友好。面對近年全球地緣政治劇烈變動，台灣與巴拿馬分處太平洋兩側、同在關鍵航道之上，更應攜手合作，為區域與全球的和平穩定貢獻心力。

林佳龍期待訪團返國後，能將在台灣第一手所見所聞分享給更多朋友，讓台灣與巴拿馬之間累積多年的情誼持續不墜。台灣也願以開放態度，與巴拿馬政府推動對話與合作，秉持平等、互惠、相互尊重的精神，為兩國人民創造更多繁榮與福祉。

林佳龍指出，台灣與巴拿馬雖於2017年終止官方外交關係，但雙方經貿往來依然密切，人民之間多年累積的情誼也延續至今。他並強調，誠摯歡迎巴拿馬國會議員持續來台交流，期待雙方從國會外交出發，逐步為未來更廣泛的合作奠定更堅實的基礎。

巴拿馬 林佳龍 培瑞茲
