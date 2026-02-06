影／與谷立言參訪台中精密機械廠 江啟臣談軍購案：解鈴還須繫鈴人

立法院副院長江啟臣今天和美國在台協會（AIT）處長谷立言一同，參訪台中精密機械大廠台中精機營運總部。被問及國防部提出的1.25兆國防特別預算案無法付委，江啟臣表示，審查預算本來就是立法院的權責，目前有些困難，解鈴還須繫鈴人，希望朝野各政黨能坐下來談。

行政院去年11月底通過預算規模1.25兆新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，包含對美軍購、建立台灣之盾防空系統、打造非紅供應鏈等等，數度遭立法院藍白黨團封殺，無法付委員會審查；民眾黨則提出規模4000億元的版本，上月底付委。

江啟臣今天邀請谷立言到台中參觀精密機械產業，會後被媒體問及此事，他表示，立法院本身就是依照職權審查預算，當然目前大家也都很清楚，不只是國防特別預算，年度總預算審查也遇到了一些困難和障礙。

江啟臣強調，「解鈴還須繫鈴人」，他希望朝野各政黨能夠好好坐下來談，特別是政黨的領袖，讓預算審查僵局能夠趕快得到化解。