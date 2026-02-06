快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔 卓揆決定不副署

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院在今年1月三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」，由於本修法僅適用在台北市大安區的慈仁八村。對此，行政院長卓榮泰6日指出，為了捍衛《憲法》的平等原則與權力分立原則，基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，這次的「國軍老舊眷村改建條例」修正，決定不予副署。

卓榮泰指出，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定的個案所為的一個修法的動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，本人也基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以決定這次的《老舊眷村改建條例》的修正，他決定不予副署，這是一個重大的決定

行政院發言人李慧芝則是提到，由於本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

李慧芝強調，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

眷村 卓榮泰 國軍
