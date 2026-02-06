快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
閣揆卓榮泰證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經確定的司法判決，侵犯行政院的預算權。爲了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。圖／行政院提供
閣揆卓榮泰證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經確定的司法判決，侵犯行政院的預算權。爲了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。圖／行政院提供

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經確定的司法判決，侵犯行政院的預算權。為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。

卓榮泰受訪時指出，立法院這次針對眷改條例的修正，完全是針對一個特定個案所為的修法動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍眷改基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

行政院發言人李慧芝表示，由於本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

除此之外，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

行政院 憲法 司法院 卓榮泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

政院指「介入台灣內政太深」說法不專業 民眾黨反嗆解決提出問題的人

立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

拒增編退警預算告卓揆瀆職…耿繼文：北檢不處理 配合都會升官

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

相關新聞

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經...

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

政院版軍購特別條例草案在立法院持續擱置，引發數名美國參議員對我在野黨立委批評。國民黨副主席蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政...

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信

今年台北燈節展區之一為大陸品牌「泡泡瑪特」遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺...

鄭習會有譜？ 蕭旭岑：深化交流 更高層會面水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑結束訪陸，今日接受專訪再被問及國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會面一事，他說目前沒有確切訊息，但未來...

川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。...

眷改條例傳政院不副署 陳培瑜：我們一起期待

立法院1月28日將三讀的「眷改條例」修正案，政院擬拍板不副署。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，關於不副署，大家就一起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。