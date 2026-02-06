「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

立法院日前三讀修正「國軍老舊眷村改建條例」，閣揆卓榮泰今天證實，針對眷改條例將不會副署。他指出，「眷改條例」修法無視已經確定的司法判決，侵犯行政院的預算權。為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他決定不予副署。

卓榮泰受訪時指出，立法院這次針對眷改條例的修正，完全是針對一個特定個案所為的修法動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍眷改基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

行政院發言人李慧芝表示，由於本案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

除此之外，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。