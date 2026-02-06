化身「母雞」陪同新人登記 段宜康曝對綠營北市長人選：緊張且期待

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員李建昌、參選人陳又新、前立委段宜康、參選人馬郁雯（左至右）出席民進黨北市黨部陪同登記。記者林佳彣／攝影
北市議員李建昌、參選人陳又新、前立委段宜康、參選人馬郁雯（左至右）出席民進黨北市黨部陪同登記。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員登記第三天，前立委段宜康與交棒的港湖現任議員李建昌，今一早9點半陪同中正萬華參選人馬郁雯、內湖南港參選人陳又新登記。針對民進黨北市長人選，段宜康說，自己也很期待緊張，但這本來就不是容易工作，也要有一段過程。

新系要角、前立委段宜康說，他和李建昌都是在1994年一起參選、當選，今天陪同新人的心情就像是母雞、媽媽的心情，充滿期待和緊張，兩位都具有論述力、理想，希望兩位都靠自己努力順利當選，至於李建昌則是有8屆議員功力，希望把功力灌注給兩位新人。

他也說，自己對於中正萬華選區較熟，所以會和馬郁雯努力，將他沒有完成的工作，接續著共同理想完成。

李建昌則說，今天和新一代的馬郁雯、陳又新登記，這也證明能卸下重擔，理念就是選賢與能，棒子能代代傳給優秀且發揮問政功能的下一代。陳、馬都是符合期待，希望能順利通過初選，大選也能脫癮而出，不過兩選區在結構上對新人其實不太有利，堅強對手很多，新人要殺出重圍、脫癮而出，要靠支持者選上去指引他們。

陳又新說，雖然緊張，但是又有興奮心情，尤其是聽到點鈔機的聲音，心是比較痛一點，雖然自己是律師卻也是比不小花費，無論如何都希望有好的結果。

馬郁雯說，原本沒有那麼緊張，但是到了今天有些緊張和開心，剛剛也是聽到點鈔機聲音，有點點心在淌血，但這樣的態度拿出來一定能在初選順利過關，大選高票當選，服務選區共同服務。

她自嘲最近是移動式唐老鴨狀態，聲音好了又沙啞，早上五點半出門，掃市長、站路口、鄰里活動，回家都已經11點多，枇杷膏也沒有什麼用，但沒關係這就是努力證明。

另外，有關民進黨台北市長母雞人選？段宜康說，自己也很期待緊張，他也說過大家要有耐心，支持者焦慮相信中央黨部都知道，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人產生，本來就要有一段過程，這段過程是選戰部分，共同期待民進黨推出最優秀人選，帶領年底大選。

馬郁雯 緊張 李建昌
