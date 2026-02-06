眷改條例傳政院不副署 陳培瑜：我們一起期待

立法院1月28日將三讀的「眷改條例」修正案，政院擬拍板不副署。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，關於不副署，大家就一起來期待， 民進黨團尊重行政院判斷，這個議題為個案修法相當荒謬，也令人覺得遺憾，甚至會讓國防部付出更多代價，要幫國宅改建修繕，這是大家可以接受的嗎？

立法院近期通過的爭議修法，包括「眷改條例」、讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的56億元解凍的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」。據指出，目前僅「眷改條例」送抵行政院，且將屆滿10天的公告期限，因此政院先行處理。至於其他如「黨產條例」，民進黨內已凝聚不副署共識，「立法院組織法」也不排除跟進，「衛星廣播電視法」仍在審慎評估中。

行政院發言人李慧芝表示，不副署是憲法賦予行政院長權力，行政院長卓榮泰已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。