聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院1月28日將三讀的「眷改條例」修正案，政院擬拍板不副署。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，關於不副署，大家就一起來期待， 民進黨團尊重行政院判斷，這個議題為個案修法相當荒謬，也令人覺得遺憾，甚至會讓國防部付出更多代價，要幫國宅改建修繕，這是大家可以接受的嗎？

立法院近期通過的爭議修法，包括「眷改條例」、讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的56億元解凍的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」。據指出，目前僅「眷改條例」送抵行政院，且將屆滿10天的公告期限，因此政院先行處理。至於其他如「黨產條例」，民進黨內已凝聚不副署共識，「立法院組織法」也不排除跟進，「衛星廣播電視法」仍在審慎評估中。

行政院發言人李慧芝表示，不副署是憲法賦予行政院長權力，行政院長卓榮泰已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。

相關新聞

轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

政院版軍購特別條例草案在立法院持續擱置，引發數名美國參議員對我在野黨立委批評。國民黨副主席蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政...

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信

今年台北燈節展區之一為大陸品牌「泡泡瑪特」遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺...

鄭習會有譜？ 蕭旭岑：深化交流 更高層會面水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑結束訪陸，今日接受專訪再被問及國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會面一事，他說目前沒有確切訊息，但未來...

史上最大規模民告官…2千退休警消 提告賴政府

立法院去年三讀通過警察人員人事條例修正案，內政部遲未編列預算執行，民眾黨號召退休警、消人員提團體行政訴訟，逾二千人交件，...

川習通話後 蕭旭岑：賴清德仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。...

眷改條例傳政院不副署 陳培瑜：我們一起期待

立法院1月28日將三讀的「眷改條例」修正案，政院擬拍板不副署。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，關於不副署，大家就一起...

