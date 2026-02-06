川習通話後 蕭旭岑：賴總統仍固守新兩國論 要跟陸開戰

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。對此，國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，指賴清德解讀危險，川習通話有可能談到兩國互不隸屬嗎？國際格局改變，賴清德仍固守「新兩國論」，要跟大陸開戰。

川習通話後，賴清德稱美中台三邊關係有四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

蕭旭岑指出，賴清德的解讀非常危險。川普跟習近平談話居然會談到兩國互不隸屬，有可能嗎？要不就是賴清德的國安團隊失靈，要不就是賴清德個人出了問題。是川普有求於大陸，希望跟大陸打交道，有6國元首訪陸會晤習近平，川普還吃味，國際格局已完全改變，賴清德仍固守「新兩國論」，要跟大陸開戰，戰略是完全錯誤。民進黨「喪事喜辦」，透過綠媒宣傳川習通話是肯定新兩國論，賴政府真的慌了手腳。

蕭旭岑也說，他代表國民黨訪陸，賴清德居然親自上陣，以總統之尊對國民黨副主席，他受寵若驚，但也覺得奇怪，總統沒有其他幕僚嗎？發言人都在領乾薪嗎？賴清德還說「九二共識是一國兩制，接受就變中國人」。他質疑賴清德的邏輯在哪，他在大陸已經還原「原汁原味的九二共識」，講出一中各表的精神。他要跟黨內同志、今年參選的從政同志喊話，大家一定要堅定信心。

蕭旭岑強調，國民黨是抬頭挺胸，九二共識就是各自口頭表述一個中國，為什麼要各自口頭？表示有爭議、歧異，可是用各自表述的方式，大家還是可以往前走。