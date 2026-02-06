傳政院不副署眷改條例 羅智強：不解決問題還違法製造問題

「國軍老舊眷村改建條例」三讀通過修正，傳行政院將不覆議也不副署。國民黨立委羅智強今表示，若消息屬實，那就是民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責絕不退縮。

羅智強表示，「眷改條例」這次修法連國防部都說了，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏，但行政院寧願違法「不副署」，也要讓眷戶被不公對待、讓5億興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

也就是說，行政院自己擺爛不解決問題，當在野黨民代幫民眾修法解決，政府竟然還不准，而且還用違法方式破壞民主，製造更大問題。

羅智強批評，行政院現在連依照憲法提覆議都不做，逕自就以違反法理的「不副署」或「不執行」，來拒絕立法院三讀通過的法律，這是演都不演，成為毀憲違法的權力怪獸。民進黨政府可能沾沾自喜覺得成功繞開法律、「贏了」國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，這些大家都看在眼裡，濫權的政府最後絕對會受到民意反彈。