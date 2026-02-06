轟美國政客介台內政 蕭旭岑：AIT處長谷立言只比科長大一點

政院版軍購特別條例草案在立法院持續擱置，引發數名美國參議員對我在野黨立委批評。國民黨副主席蕭旭岑表示，美國政客對台灣內政說三道四，他任副主席後曾多次向美國官員表達，應尊重台灣民主國會。蕭旭岑更批，美國在台協會（AIT）處長谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。

近期，包括谷立言在內，數名美國參議員公開指我國在野黨刪減國防預算。比如美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）引用美國媒體報導，在社群平台表示，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。

蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪。他說，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次，有美國來的也有台灣在地的，這些官員都關心軍購。他只跟美方官員表達，第一美國是不是民主國家，是不是尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？

蕭旭岑表示，第二賴清德總統聲稱強化國防，把美國人哄開心。賴清德不增加軍人的待遇，美國人當然不能干涉我國內政，即使賴清德這麼可惡，他也不贊成美國人對我國軍人預算的事情說三道四。美國人應看看賴清德是否真的想要強化國防，哪有只買武器，軍人待遇這麼低、士氣低落？

蕭旭岑指出，第三是腐敗的問題。民眾黨主席黃國昌日前訪美，發現美國真正要賣給台灣的（武器）只有4千億台幣，那為何編列1.25兆元，這是很明顯的腐敗。美國人對他的論點，一句話都沒辦法接，因為句句屬實，如果美國人自詡民主國家，就要承認在野黨真的在嚴格把關跟監督。

蕭旭岑也說，現實問題是美國人「壓力山大」，別說民眾，一般黨內同志也不見得知道放話罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已。谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。他訪陸，大陸國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？