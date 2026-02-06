聽新聞
0:00 / 0:00
台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安譏：綠叔叔、阿姨顯得很沒自信
今年台北燈節展區之一為大陸品牌「泡泡瑪特」遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺乏文化自信。對此，台北市長蔣萬安上午受訪反譏，民進黨的這些叔叔阿姨，顯得很沒自信，應跟台灣的年輕人看齊。
蔣萬安上午赴內湖與里長座談，針對關於台北燈節引進國際 IP「泡泡瑪特」引起綠營部分政治人物的質疑，蔣萬安訪指出，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，而且應該要跟台灣年輕人看齊。
他說，這次台北燈節規劃雙展區雙IP，不只「泡泡瑪特」還包含變形金剛，這些國際大IP來不僅讓台北走進世界也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言