蔣萬安好評影響力3連霸！縣市首長1月聲量TOP 10

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2026年1月份全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，從聲量高低、議題結構到正負輿情交錯，拆解誰正在掌握節奏、誰陷入治理拉鋸。這不只是一份排行榜，更是一張提前曝光的政治溫度圖，預告了地方治理與選戰風向，正在悄悄轉向。

1月6日，蔣萬安的一句「營養午餐全面免費」，如同一顆投進平靜湖面的巨石，激起的漣漪橫掃全台，瞬間牽動全台縣市首長的政策神經。這項政策不僅是福利，更是一場強勢的議題設定，基隆率先跟進，台中、高雄、台南以不同步調回應，各地財政條件被迫攤在陽光下比較，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，此一政策是否「買票或騙票」引發正反激辯，也放大首長治理風格與財政論述差異。

N0.10 許淑華｜好評影響力2.52

南投縣長許淑華上次進榜是2025年10月榜單，好評影響力2.82；2026年1月「神力女超人」好評影響力下滑至2.52，本次榜單倒數第三名。

本月聲量高度集中於名間鄉焚化爐爭議，相關討論達3,910筆（占比約35%）。議題早已超越垃圾處理與公共衛生層次，在網路輿論中被昇華為一場關於「南投認同」的保衛戰。1月7日由時代力量與在地網友點燃聲量高峰，「南投縣長許淑華堅持要把焚化爐蓋在手搖飲的靈魂，茶產地上，拜託大家一起幫南投名間發聲」在Threads引發了劇烈的情感共鳴，網友討論「名間鄉算是南投最綠的地方」、「守護台灣好茶和濁水溪水源地」，折射出縣政發展與土地價值間最尖銳的矛盾。

2026年的選戰煙硝味已悄然浮現，民進黨提名牙醫温世政挑戰，雖相關聲量僅有1,408筆，尚未形成氣候，但「政治素人vs.資深縣長」的對比，已為後續選情埋下變數，也使許淑華的每一項政策決策都被放大檢視。

N0.9 謝國樑｜好評影響力2.47

基隆市長謝國樑本月聲量最大來自於2026年選舉，相關聲量高達4,722筆（占比24%），1月5日童子瑋首度站路口拜票，直接將選戰節奏拉快；FB社團「基隆人踹共」討論熱烈，網友討論「會做事的人都好」、「支持議長，努力勤奮而且不會藍綠大小眼」、「不會支持裙帶」、「選人不選黨，才是基隆選民的智慧」、「不要攻擊對方，只要拿出實力」，基隆選民在歷經罷免案風波後，正重新審視「實力」與「政黨」的權重。

對於最熱話題「營養午餐」免費，謝國樑跟著祭出政策牛肉呼應，相關聲量3,564筆，雖被綠營質疑是變相買票，但他強調「做到前市府沒做到的事」，確實精準打中家長族群的痛點。

N0.8 徐榛蔚｜好評影響力2.32

花蓮縣長徐榛蔚連續三個月進榜，好評影響力僅2.32，持續在榜單最後一名；籠罩在花蓮上空的，不再是觀光的彩雲，而是揮之不去的悲傷與究責的雷雨。馬太鞍溪堰塞湖洪災後續效應全面籠罩，相關討論高達10,534筆（占比約52%），這場奪走19條人命的悲劇，1月份全面轉化為司法與政治攻防。1月18日受難者家屬提告縣長「廢弛職務」，27日涉案遭收押的光復鄉長林清水更「反咬」縣府，拒絕獨自揹鍋。當地方父母官之間的責任互踢浮上檯面，行政疏失的指控已不僅是法律問題，更重創了縣府的治理威信。

隨著2026選舉逼近，國民黨初選與「傅氏王朝」延續爭議再度被拉回檯面；當「鐵票倉」遇上「人命關天」的行政災難，好評影響力走低，反映民意對「治理能力」的嚴厲審視。

N0.7 侯友宜｜好評影響力2.74

新北市政府提供

面對鄰近縣市福利加碼的壓力，新北市長侯友宜選擇了一條不討好的路，營養午餐議題也佔據本月最主要聲量（8,636筆，占比26%），不同於部分縣市全面免費的作法，侯友宜明確表態「新北不跟進」，教育局也說明，新北學生數高達32萬人為全國最多，若全面免費每年需新增約46億元預算，目前市府已每年投入約13.5億元，優先照顧弱勢學生。網友表示「我認同優先補助弱勢團體」、「應該討論午餐的餐點品項，現在加工食品也滿多的。我寧可多付一點錢，讓小孩吃原形食物，」、「營養午餐即使全面免費，挑嘴的孩子就是不會吃」、「比較希望能先有公托公幼」、「畢竟資源有限，辛苦了」、「讓孩子喜歡吃也吃得健康，這應該是比『免費』更重要的事」。

理性的施政難掩政治板塊挪移的焦慮，2026市長選舉討論也在新北市升溫，相關聲量8,009筆，23日一份「逾四成市民期待政黨輪替」的民調，如同一記警鐘；藍營內部李四川、劉和然等人動向備受關注；綠營方面，蘇巧慧已確定參戰並展開基層布局，民眾黨黃國昌亦表態有意角逐，為選戰增添變數。

N0.6 張善政｜好評影響力2.69

讓全台縣市首長傷腦筋的「營養午餐免費」，桃園市早在2023年率先落實，桃園市長張善政認為「大家都往同一個方向走了」，甚至於24日實施弱勢家庭孩子享有「寒暑假愛心午餐」，估計有5815位小孩受惠，成為本次區間網路好感聲量來源之一。

但，2026年選舉話題也持續在桃園市發酵，相關網路討論10,594筆（占比26%），18日「民進黨誰來挑戰張善政？」引起討論，總統府副秘書長何志偉出招「桃園迪士尼」，FB社團「我是桃園人」貼文討論「2026桃園這局太難打？」網友在PPT、Facebook、Threads等社群討論，「義川不出，將如桃園蒼生何！？」「相信多數桃園人的智商是在線的」、「王義川要把旅客困在桃園機場周邊？」

另一波聲量來自台積電產能外移美國議題，相關討論達7,624筆。張善政回應「工程師出走的影響超乎想像」，從產業鏈、人才流動切入，展現其理工背景與政策視角，但也激起網友留言「擋台積電落腳龍潭不就是你贊成的嗎」、「請發展一下海邊的觀音，無人問津的偏鄉」。

N0.5 陳其邁｜好評影響力2.77

即將卸任的高雄市長陳其邁，本月以2.77的好評影響力穩居排行第五。

民進黨內初選落幕，賴瑞隆0.6%險勝邱議瑩，選情相關網路討論20,031筆（占比27%）。接棒者提出「邀泰勒絲、建大巨蛋」的承諾，卻在網路上引發微妙的反差；網友留言「先承諾保證高雄校園無霸凌」、「高雄家長最怕的那個男人」、「邀泰勒絲竟然算政績？不如想如何改善淹水問題比較重要」、「高雄夏天艷陽颱風的，常常都嘛『太熱濕！』還要跪請泰勒絲來..（這啥政見呀！）」「請承襲邱議瑩委員旗美的農業政策」、「希望能夠延續陳其邁市府的交通改革」、「反對大巨蛋，高雄場地已足夠」、「順著陳其邁與人民溝通交流的規劃走就好了」。

聲量第二高的話題來自「營養午餐」，高雄市府起初是「使用者付費」，時隔一天決定跟進，引起FB社團「我是高雄人」發文「這波『髮夾彎』轉得太華麗啦！」引發網友討論熱烈，「看來離大學免學費不遠了」、「高雄市大部分家長付得起，請把預算花在更有用的地方好嗎？」、「說實話18億先還債在看其他的好嗎」、「敬老卡是五都之末唷！」「我記得國中國小的午餐有繳錢就沒有很好吃了，還免費午餐，到時候一定更難吃？」

N0.4 高虹安｜好評影響力2.69

新竹市政府提供

2025年12月18日復職後，新竹市長高虹安在2026年1月迅速回到輿論核心，以7.7萬多筆的聲量衝進第四名，市府本月各局處皆打出「上任三年」的政績牌，但討論度僅兩千多筆，占比不到總聲量的3%。

「新竹棒球場」相關網路聲量占總聲量30%（22,910筆）。1月24日發布影片「2分半快速 看懂棒球場工程始末」，公開球場下方挖出大量廢棄物的影像，證明「12億球場變廢土場」並非虛言。這記重拳讓網路輿論沸騰，網友留言「小朋友期待這個棒球場已經好幾年了」、「竹檢到現在還沒傳喚小智」、「挖了兩年損失的都不只12億了」、「12億打造的新竹廢土場」。

國民黨19日確認「禮讓」，藍白合與民調等相關討論度11,802筆（占比15%），最新民調，她以41.96%領先民進黨潛在候選人林志潔的24.38%，高虹安回應「都會用務實的態度，把市政一件一件做到位，讓市民真正『有感』」。

農曆年前普發5,000元消費金則成為第三個聲量高點，雖讓外縣市網友大喊「羨慕」，FB社團「我是新竹人」發文「一早起床發現『會有5000元入帳』是什麼感覺？」網友表示「嘉義發6000，誰要羨慕新竹」、「來當宜蘭縣長，可以嘛」、「可以發錢，但之後不要喊沒錢」、「羨慕球場還沒挖到石油就發錢」、「澎湖沒工業園區的白沙鄉都發一萬了」。高虹安在復職後迅速收回話語權，卻也讓支持與反對壁壘更加分明，成為榜單中話題爆發力最強的ㄚ市長之一。

N0.3 黃偉哲｜好評影響力2.57

台南市長黃偉哲本月雖高居第三，但這座聲量高峰，卻也是被「髮夾彎」堆疊而成的險峰。

營養午餐免費政策佔據總聲量55%（50,657筆），其中社群聲量超過4.5萬筆，顯示輿論主戰場已從新聞論述，轉向高度情緒化的社群交鋒。

劉嘉薇教授分析「黃偉哲政策轉彎引爆爭議，輿情情緒化明顯」。黃偉哲才批評「台北在炫富」，強調「選舉是一時的，首長要考量的事情很多」，下午即宣布台南跟進營養午餐免費，立委羅智強發文「今天馬上髮夾彎跟進，狠狠打了自己一巴掌，臉不痛嗎？」網友留言兩極「哲哲也想炫富」、「你昨天罵的那麼兇，你不會不好意思」、「投資孩子總比投資武器來的好」、「我繳的稅，給小孩吃營養午餐，怎麼了嗎？難道給你們浪費啊？！」讓討論快速升溫卻難以收斂。

台南民進黨初選相關聲量僅8,734筆（占比約9%），面對林俊憲與陳亭妃的激戰，黃偉哲表示會當「桶箍」，團結民進黨內部，在媒體人黃暐瀚廣播專訪強調「喊話謝龍介：看不到民進黨在台南分裂，請謝委員好好去努力基層吧！」

N0.2 盧秀燕｜好評影響力2.68

台中市長盧秀燕蟬聯榜單第二名，背後卻是柴米油鹽與遍地烽火。

教授劉嘉薇分析盧秀燕本月陷入了「務實論述」與「政治現實」的拉扯。面對新竹普發現金，盧秀燕感嘆「有錢誰不想發？」直言中央補助短少157億，持家不易。但在龐大網路輿論，原本堅持財政紀律的她，最終仍在1月8日跟進營養午餐免費（網路聲量22,232筆，占比18%）。這種「先喊窮、後妥協」的決策轉折，不僅未獲掌聲，反被視為被動跟風，拉高了負面聲量。

更棘手的是28日爆發禽流感隱匿案，討論度9,371筆，網友在FB社團「我是台中人」痛批：「豬瘟、雞瘟，是不是還少一個魚瘟？」。

第三個聲量高點是21日，廢棄土方之亂的網路聲量4,449筆，更演變成中央與地方的口水戰，國土署官員一句「自己的大便自己收」，盧秀燕要求國土署、內政部官員應向全國營建業者道歉。。

N0.1 蔣萬安｜好評影響力2.84

翻攝FB／蔣萬安、台北市政府提供

台北市長蔣萬安連續3次都是好評影響力冠軍，成功將單一市政政策，升級為全台政治議題。1月6日宣布台北市營養午餐全面免費，相關聲量高達96,209筆（占比約27%）。劉嘉薇教授指出「蔣萬安成功設定全台議題，聲量與好評兼具，但也須承受民粹的批評。」柯文哲19日表示批營養午餐免費「民粹、騙票」。有網友提問「1.25兆預算，能造福多少家庭？」「至少對弱勢單親的家庭很有幫助」、「任何人都有屬於自己的做事方式與領導統御風格，沒必要批評」、「別人做就是騙選票…你們做就是政績」。

除了政策，蔣萬安的政治應對也愈發展現獨有風格。一月底台北101是否變「台灣101」話題，再度將蔣萬安推向輿論中心；他以一句「所以我是台灣市的市長嗎？」回應，成為熱門語錄，顯示其在高度政治化議題中，選擇以反諷降溫的溝通策略，相關討論度40,213筆（占比約11%）。12日再推「無菸城市」，討論度23,292筆（占比6%），網友表示「這次支持北北基桃共同上路」、「建議先完善吸菸室，再行推動」、「酒駕為什麼不直接禁酒就好？」「建議都別賣菸酒就不會有人會買菸吸了」。

8日「ETtoday民調雲」公布民調，有66.8%的民眾對於蔣萬安的整體施政表示滿意。29日「TVBS民調中心」最新調查結果顯示，對蔣萬安施政滿意度有63%（27%非常滿意，36%還算滿意）感到滿意，是歷次高點；值得對手警惕的是，20至29歲年輕族群支持度，蔣萬安大增23個百分點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年1月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

