鄭習會有譜？ 蕭旭岑：深化交流 更高層會面水到渠成

國民黨副主席蕭旭岑結束訪陸，今日接受專訪再被問及國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平會面一事，他說目前沒有確切訊息，但未來能深化交流，「更高層的會面應該會水到渠成」。他駁斥鄭麗文訪美會遭冷處理，表示美國政界、商界、智庫訪客絡繹不絕，這樣訪美為何會被冷處理？

蕭旭岑2月2日至4日率團訪陸，4日公開會晤大陸全國政協主席王滬寧。蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪，他表示，此次論壇定位成從台灣重要的民生經濟的議題出發，並沒有把焦點放在這些之外，因國共這個平台已停了10年，這次重新啟動是第一步。未來如果能夠深化交流，能重建這樣的溝通平台，「更高層的會面應該會水到渠成」。對於鄭習會時間點，目前為止沒有確切的訊息。

蕭旭岑表示，鄭麗文公開講希望在上半年之前，因上半年會完成所有縣市長等重要的提名，同時也要開始整合，往今年地方選舉邁進，到下半年就會進入選戰熱季。無論是訪陸、訪美，都希望能在上半年完成。具體怎麼安排，目前還沒有確切的訊息。

主持人王淺秋問，鄭習會是得到正面訊息，要見面沒問題？蕭旭岑回應，春江水暖鴨先知，他跟王滬寧見面剛好遇到立春，有「冬去春來」的味道，象徵過去兩岸關係的冬天要過去，春天要來了。

談及台中市長盧秀燕將訪美，國內對美軍購將成必考題，蕭旭岑說，美方對軍購的真正底牌跟態度要看川普，川普、習近平通電話，川普希望4月訪問中國大陸，要觀察川普對軍購的立場是什麼，真正的家長、真正的老闆是川普，而不是現在放話修理在野黨的這些美國在台協會（AIT）的官員、美國參議員，這些人都不能代表川普政府真正核心的決策。

蕭旭岑認為，盧秀燕訪美非常好，因為她是重要縣市長，也是國民黨的領袖級人物，能到美國進一步接觸跟了解，像過去重要的縣市長到美國交流，這是延續過去慣例。

蕭旭岑也駁斥，說鄭麗文訪美會遭冷處理，這是非常可笑的推斷，美國人還是要看訪賓對美國而言有無價值。鄭麗文作為最大在野黨的主席，且重新與中國大陸交流，他看到鄭麗文周遭是很熱的，從美國到各國的訪客絡繹不絕。光是美國訪客就可用絡繹不絕形容，不只是政界也包括商界、智庫，凡是知道的都跑到國民黨中央，想要知道鄭麗文跟中國大陸重建互信跟溝通平台是怎麼回事，無法理解這樣為什麼訪美會遭到冷處理？

蕭旭岑提到他訪陸時向王滬寧表達台灣人民的心聲，不希望台海發生戰爭，王滬寧也表示大陸領導人想法一致，希望台海和平。蕭強調，台獨是紅線，國民黨完全不贊成，違反中華民國憲法也危害台灣人的利益，他訪陸時也沒有聽到一國兩制、武力統一。