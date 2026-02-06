蕭旭岑面告王滬寧台人盼和平 張雅屏：國民黨首傳民意給大陸最高層

國民黨副主席蕭旭岑率團訪陸，4日會晤大陸全國政協主席王滬寧，雙方共同強調九二共識。隨團訪陸的國民黨大陸事務部主任張雅屏今說，蕭旭岑會晤王滬寧時，還原「原汁原味的九二共識」，當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，獲其正面回應，國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。

蕭旭岑4日上午在北京人民大會堂會見王滬寧。王滬寧說，新形勢下，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

蕭旭岑則說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為「中華民族是我們的根」。

張雅屏說，3日至4日的國共智庫論壇，國民黨代表團蕭旭岑副主席一行，與大陸人大主席王滬寕會見時明確還原「原汁原味的九二共識」，「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議，求同存異的空間。並當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，希望和平解決爭端，也希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王滬寧正面回應，王滬寧表達大陸以和平為首要目標。這是針對大陸軍演的壓力，國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。

張雅屏指出，這展現出，國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。而台灣能否維護兩岸和平，與執政黨與領導人的治理能力息息相關。民進黨拋開過往國民黨時期與大陸當局達成的九二共識，刻意將九二共識說成沒有共識。用「前提」與「基礎」之間微妙的不同做文章。

張雅屏說明，所謂的「基礎」，就是雙方接受的內容，而「前提」僅為單方面要求。因此，「九二共識」絕對是兩岸和平對話的「基礎」，絕非「前提」。民進黨拋開基礎不用，刻意提出兩岸歧異的內容作為互動「前提」，這絕非為了和平，而是刻意製造衝突。這種口說和平，卻毫無治理能力的政府，皆有責任揭發並取代。