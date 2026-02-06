聽新聞
焚化爐選址茶鄉...茶農憂背汙名 縣府：台大檢驗無影響

聯合報／ 記者賴香珊黃寅吳淑玲／連線報導
南投縣府將在茶葉原鄉名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，環保團體6日舉行記者會質疑程序偷跑及浪費公帑，要求停止招標。記者曾吉松／攝影
南投名間是手搖飲茶葉重鎮，供應全台約七成至八成的原料茶。環團質疑，焚化爐蓋在茶園旁，名間茶將與空汙聯結，影響名間茶葉產業鏈，恐衝擊數十億至上百億產值。茶農、茶商「剉咧等」，就怕蒙上「垃圾茶」汙名，遭其他競爭茶區取代。

南投縣府強調，比對全台蓋在農業區旁的七座焚化爐，影響微乎其微，尤其木柵焚化爐在茶園周邊，多年來作物未受影響；為了化解茶鄉農民疑慮，縣府另請台大專家以焚化爐排放氣體進行薰氣試驗，對名間主要生產的四季春、金萱茶等無影響。

家中四代在名間種茶的手搖飲品牌「TEA TOP第一味」董事長楊國珍說，每年有十萬台斤的茶來自名間，茶產業是當地最重要的經濟命脈，手搖飲每年產值二千三百億元，許多手搖飲的茶葉都產自名間，價格不貴，但有台灣茶香，不是越南茶可以取代的，不解為何縣府在此設置焚化爐？

知名奶茶業者「三點一刻」董事長朱俊宏說，他在名間鄉有契作茶園，如果設焚化爐，空氣會帶有粉塵，易造成空汙，對茶的生長會造成影響，不希望種茶事業增加風險。

南投縣環保局指出，一階環評時，以國內廿六座營運中焚化廠為例，其中苗栗縣竹南廠、台中市后里廠、彰化縣溪州廠、嘉義縣鹿草廠、台南市城西廠、屏東縣崁頂廠、台東市廠等七廠均設於農業區，周圍緊鄰稻田或其他農作物、溫室花圃或水產養殖魚塭等農漁業區域，對周遭影響均為極輕微或不顯著等。

另外，台北市木柵山區也產茶，其茶產業早於木柵焚化廠營運，但當地茶葉至今參加比賽仍屢獲地方及全國性獎項，顯示焚化爐對茶園影響有限。

外界關切焚化爐恐汙染周邊空氣與地下水，環保局表示，廠內廢水將在廠內自設的廢水處理設施，處理至符合再生水質標準後，全數在廠內回收再利用，不會排放廠外或汙染地下水；煙囪高度設計提高到一二○公尺，確保煙道氣體排放達到最佳擴散效果。

縣府另委託台灣大學植病系教授孫岩章團隊，以名間主要栽種的金萱茶、四季春、稻苗為試驗作物，透過植物感受性較強的焚化廠主要排放氣體二氧化硫、氯化氫為試驗氣體，進行短時間突發性與長時間累積性試驗，薰氣實驗結果顯示，對作物外觀與生長均無影響，茶葉品質上，口感與氣味也無顯著差異。

焚化爐 茶葉 南投縣 手搖飲 環保局 環評 產業鏈 環團
×

