環境部：尊重地方自治 但垃圾自主處理「確有必要」

南投名間特定農業區設置焚化爐引發爭議，農業部長陳駿季揚言會對農地變更做最好的把關，南投縣政府則表示若焚化爐卡關，請中央覓地處理。環境部長彭啓明表示，垃圾處理屬地方自治事項，尊重地方政府自主規畫決策，不過也坦言，每個縣市確實必須要有自主垃圾處理設備。

彭啓明表示，南投縣暫置垃圾量就有大約卅二萬噸，裸露垃圾也有約六萬噸，等於有六萬多噸垃圾要靠其他縣市幫忙，否則只能不斷堆置，但因為其他縣市的處理量能也有限，未來委託處理的成本也會愈來愈高，造成南投縣政府很大的財政負擔，環境部當然希望每個地方縣市都應有自主的垃圾處理設備，南投若沒有焚化爐，確實會是環境問題。

陳駿季則表示，南投名間焚化處理以及能源再利用的場址，完全是座落在特定農業區裡，屆時就必須進行農地變更，而農地變更有合理性、必要性跟不可替代性等三個前提要處理。

陳駿季指出，初步從套圖來看，這個場址周遭有非常多產銷履歷農產品，包括集團產區稻作，甚至還有一些果樹跟雜糧，而台灣最大茶產區就在名間，除了供應茶及飲料的茶葉外，另外還有精品茶，不希望未完成評估就貿然做焚化設備的設址，目前為止還未接到南投縣府任何農地變更的申請，但農業部的立場一定會守護優良農地。

財政部國產署官員表示，如果南投縣環保局後續無法完成環境影響評估或取得開發許可，導致土地無法依撥用計畫使用，財政部可依法將土地廢止撥用回復為國有，移交國產署接管，屆時國產署將退還環保局當初有償撥用土地的費用。行政院發言人李慧芝說，國有土地移撥都是按照相關規定辦理，若不符合相關規定，會依程序取消。