各說各話！名間焚化爐爭議延燒 立委喊撤銷國有地撥用

聯合報／ 記者賴香珊林銘翰／連線報導
南投縣堆積垃圾將近30萬公噸，雖大部分已壓縮打包，但草屯清潔隊旁仍堆成一座小山。記者賴香珊／攝影
南投縣堆積垃圾將近30萬公噸，雖大部分已壓縮打包，但草屯清潔隊旁仍堆成一座小山。記者賴香珊／攝影

南投縣興建名間焚化爐爭議持續延燒，立委陳昭姿昨質疑環評還沒通過，縣府已偷跑土地變更程序，更質疑國有財產署在土地分區未變更前即撥用該預定地，也質疑聲稱會嚴格把關的農業部在玩兩面手法，呼籲行政院撤銷國有地撥用。南投縣府昨表示，國產署確認過開發內容，以一億五百萬元有償撥用給縣府，相關程序併行辦理均符合法規。

陳昭姿昨天與監督施政聯盟、名間鄉反焚化爐自救會等在立法院舉行記者會，陳昭姿說，名間焚化爐預定地為特定農業區，陳駿季聲稱會嚴格把關、不會輕易讓優良農地進行變更，但是該地是由行政院核定撥用，國有財產署也依據核定函將農地撥給南投縣政府，「請問行政院跟農業部現在是在玩兩套手法嗎？」

「縣民選給我，就是要我解決問題。」南投縣長許淑華說，她會努力克服困難，讓南投縣有自主處理垃圾的能力。

南投縣環保局表示，縣府依法辦理土地撥用、環評審查及土地變更等事宜，且相關程序併行辦理均符合法令規定；縣政府一定會依法辦理相關程序，並加強與當地民眾溝通。

南投縣無自有焚化爐，垃圾去化仰賴外縣市代燒，全縣堆積垃圾已近卅萬公噸；南投縣府規畫蓋焚化爐，評估六處地點後，最終選擇名間鄉，因當地屬特定農業區，又是全台最大茶產區，地方及環團反對，日前二階環評範疇說明會中，民眾下跪抗議，引發關注。

南投縣府表示，縣府當時就南投市福德段、草屯鎮南坪段、竹山鎮中和段、國姓鄉柑仔林公有地、名間河川公地及外埔段公有地等五鄉鎮市六處土地，評估焚化爐潛在廠址，經綜合評估，以位在名間鄉新民村的外埔段公有地為最優廠址。

南投縣環保局說明，依土地法令限制、面積、聯外交通、環境敏感點、土地權屬等評估六處土地，南投市、竹山、草屯、國姓的選址面積太小或高差過大，聯外交通也不宜，名間河川公地不符土地法規，因此擇定外埔段公有地。

名間鄉是民進黨在南投縣「唯三」執政的鄉鎮市，最終焚化爐落腳名間，被質疑有政治操作。名間鄉長陳翰立與環團帶頭抗爭，陳甚至揚言，若因政黨不同導致名間被迫蓋焚化爐，他願意放棄年底選舉。

許淑華表示，當初入選鄉鎮也包括國民黨執政，選址跟政黨無關，況且蓋焚化爐須經過環評，盼陳翰立回歸理性，勿無限上綱；縣府與新民村在地居民溝通後，多數人贊成興建。

陳駿季對此案曾表示，「絕不讓優良農地被輕易變更」。立委馬文君批評，焚化爐興建是公共政策與環保技術議題，全台本島除南投縣，各縣市都有自主處理垃圾能力，農業部可設法把關焚化爐興建品質，況且農業部不管良田被架設光電板、被掩埋有毒廢棄物，對於非專業部分，不要以政治力介入。

焚化爐 行政院 農業部 環評 陳昭姿 環保局 許淑華 陳駿季 環團 國有地
各說各話！名間焚化爐爭議延燒 立委喊撤銷國有地撥用

南投縣興建名間焚化爐爭議持續延燒，立委陳昭姿昨質疑環評還沒通過，縣府已偷跑土地變更程序，更質疑國有財產署在土地分區未變更...

