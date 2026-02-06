聽新聞
土方之亂 工程會主委陳金德遭點名

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭張曼蘋／台北報導

前環保署副署長、律師詹順貴稱，「土方之亂」是行政院「某政務委員」惡搞下的內爆，還企圖以農地改良之名讓營建剩餘土石方回填農地。國民黨立委檢視督導分工，點名工程會主委陳金德難規避責任。行政院昨未正面回應，僅稱有參與督導，協調相關部會及與各地方政府溝通。

為杜絕非法傾倒營建剩餘土石方，國土署元旦起實施全流向管理政策，詹順貴昨在臉書點名某行政院政務委員是罪魁禍首，並稱該政委積極運作以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填至農地，但在沒有系統性釐清農地土壤調查的情況下，建構全面性去化管道，恐造成毀農滅國。

有網友直接在詹的貼文下點名政務委員兼任工程會主委的陳金德；行政院對外公布的政委分工，國土署也是由陳金德督導，國民黨立委林德福表示，工程會應與內政部等相關部會共同討論如何處理土方之亂。

林德福說，陳金德當過縣長，應很了解，如今連前環保署副署長都看不下去，表示這有多嚴重。政府說要杜絕非法，又說可回填農地，不是跟高雄大樹傾倒廢土的事件一樣，不能這樣搞。

行政院發言人李慧芝昨表示，內政部去年著手規畫土方去化問題，提出解決方案，行政院則參與督導，協調相關部會及跟各地方政府溝通，並提出三項具體方案，提升土方去化效率，中央、地方及民間會共同合作。

國土署表示，農民若是要混合外來土壤改良農地，須經核准才能回填土壤及作農耕使用。

