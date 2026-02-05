林佳龍午宴巴拿馬議員團 盼以務實開放態度開啟合作

巴拿馬跨黨派國會議員團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，願以務實開放態度開啟兩國合作關係，並將「榮邦計畫」所建立的台灣模式推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍今天午宴款待由巴拿馬「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞斯（José Antonio Pérez，另譯：培瑞茲）所率跨黨派國會議員訪問團一行7人，表達政府的誠摯歡迎，並感謝訪團成員以實際行動支持台巴雙邊交流。

這是繼去年11月底，再度有巴拿馬跨黨派國會議員團來訪。林佳龍除對此表示歡迎，另對於培瑞斯等多位國會友人自2025年8月加入IPAC後，接連發表聯合聲明反對中國扭曲聯大第2758號決議，林佳龍代表政府及民眾，對於巴拿馬國會友人以實際具體行動展現正義之聲表示感謝，並盼未來持續支持台灣。

林佳龍也分享近日在「外交事務」（ForeignAffairs）發表的專文指出，台灣與巴拿馬分別為全球關鍵航運樞紐，對區域安全具有舉足輕重的影響力，而台灣在半導體、人工智慧以及再生能源等領域扮演國際領航角色，也是全球民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的信賴夥伴，兩國產業合作將有助打造更穩定的非紅供應鏈，外交部願以務實開放態度開啟兩國合作關係，並將台灣在拉美友邦推行「榮邦計畫」所建立的台灣模式推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。

培瑞斯表示，此行透過外交部協助安排的國會交流、行政部門拜會以及民間企業參訪，深刻感受兩國合作潛力，樂見未來將有更多的巴拿馬國會議員、企業人士甚至政府官員來台交流，逐步建立更穩定的合作基礎。