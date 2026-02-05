人權會發布兒童權利監測指標集 公開供各界參考

國家人權委員會表示，昨天發布「兒童權利監測指標集」，依據台灣兒童人權重點項目，彙整研析國際兒權監測指標，正式公開發布239個監測指標供各界參考，這也象徵台灣在兒童權利監測工作上邁向新里程碑的第一步。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，昨天舉辦「兒童權利監測指標集」發布會，並邀請兒少代表及NGO團體與會交流。

督辦此案的人權會委員葉大華與王榮璋表示，有鑑於行政院現行優先發展的6大權利項目人權指標，並沒有充分涵蓋與兒少權利密切相關的「受教育權」、「公共事務參與權」及「兒童司法人權」等面向，因此發展兒童權利監測指標是人權會重要工作項目。

督辦委員指出，「兒童權利監測指標集」是以聯合國兒童基金會（UNICEF）所提出的SDGs-CRC指標為主要架構，並盤點及檢視行政院優先發展6大權利項目人權指標中，與兒童權利相關內容。

人權會表示，這份指標集發布，象徵台灣在兒童權利監測工作上邁向新里程碑的第一步，但唯有透過更詳盡的實質監測與更多元的具體指標，才能盡力接住每位被遺落的兒少。因此將持續追蹤各項監測指標對應的實務發展，以期有一天能真正實踐CRC的精神，讓台灣兒少都能在充滿尊嚴與保障的環境中安心快樂成長。