快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

人權會發布兒童權利監測指標集 公開供各界參考

中央社／ 台北5日電

國家人權委員會表示，昨天發布「兒童權利監測指標集」，依據台灣兒童人權重點項目，彙整研析國際兒權監測指標，正式公開發布239個監測指標供各界參考，這也象徵台灣在兒童權利監測工作上邁向新里程碑的第一步。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，昨天舉辦「兒童權利監測指標集」發布會，並邀請兒少代表及NGO團體與會交流。

督辦此案的人權會委員葉大華與王榮璋表示，有鑑於行政院現行優先發展的6大權利項目人權指標，並沒有充分涵蓋與兒少權利密切相關的「受教育權」、「公共事務參與權」及「兒童司法人權」等面向，因此發展兒童權利監測指標是人權會重要工作項目。

督辦委員指出，「兒童權利監測指標集」是以聯合國兒童基金會（UNICEF）所提出的SDGs-CRC指標為主要架構，並盤點及檢視行政院優先發展6大權利項目人權指標中，與兒童權利相關內容。

人權會表示，這份指標集發布，象徵台灣在兒童權利監測工作上邁向新里程碑的第一步，但唯有透過更詳盡的實質監測與更多元的具體指標，才能盡力接住每位被遺落的兒少。因此將持續追蹤各項監測指標對應的實務發展，以期有一天能真正實踐CRC的精神，讓台灣兒少都能在充滿尊嚴與保障的環境中安心快樂成長。

人權 兒少 行政院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

推人權與轉型正義教育 教育部邀校長踏查不義遺址

宗教高峰會捍衛信仰權 團結對抗獨裁政權

應對中共對台跨境鎮壓 反送中團體呼籲建立保護性機制

監委私用公務車有人「無懲處」 監委曝院會討論情況及原因

相關新聞

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近...

台美關稅談判告一段落 谷立言明赴台中與業者交流

台美關稅談判簽署投資備忘錄後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）明天將到台中參加「中部AI...

詹順貴指「某政委」讓餘土回填農地 國土署：全流向管理杜絕非法棄置

前環保署副署長、環保律師詹順貴指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞，企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。...

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，...

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天在內政部舉行記者會，針對李貞秀國籍爭議，劉世芳邀請法制處處長鄭信偉出面說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。