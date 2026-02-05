快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳（圖）今針對李貞秀國籍爭議說明。記者許正宏／攝影
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳（圖）今針對李貞秀國籍爭議說明。記者許正宏／攝影

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉世芳表示，內政部會一再「善意提醒」立法院，未來如果有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議，不是由內政部對立法院。

劉世芳今下午主持內政部部務會報會後記者會，被問及內政部是否已認定李貞秀尚未放棄中國大陸國籍。劉世芳強調，目前無法得知立法院到底有無取得李貞秀放棄的申請文件，但內政部基於國籍法主管機關，有通知義務，因此已兩度函文通知立法院查察。

媒體追問若立法院不理會內政部函文，要如何處理、是否考慮聲請釋憲。劉世芳表示，內政部職權無法及於立委，但會一再善意提醒，立法院是否本於職權行使、並基於國籍法規定能處理解職，「因為目前內政部仍無從得知李貞秀是否有提出申請」，李貞秀必須將相關證明交給立法院，但未來如果有這樣的狀況，可能會需要到憲法法庭。

內政部法制處長鄭信偉說，從憲法權力分立角度而言，立法院、行政院各有職權，若產生某些爭議，憲法訴訟法規定可以到憲法法庭尋求院際爭端最後的處理。

至於是否代表不排除聲請釋憲。劉世芳強調，不是，這是院際間的處理方式，不是內政部對立法院。

內政部 立法院 憲法法庭 李貞秀 劉世芳 國籍法 釋憲 行政院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

拒給李貞秀機密資料 政院：履行立院監督憲法義務 劉世芳疑慮參酌

相關新聞

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近...

台美關稅談判告一段落 谷立言明赴台中與業者交流

台美關稅談判簽署投資備忘錄後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）明天將到台中參加「中部AI...

詹順貴指「某政委」讓餘土回填農地 國土署：全流向管理杜絕非法棄置

前環保署副署長、環保律師詹順貴指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞，企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。...

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，...

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天在內政部舉行記者會，針對李貞秀國籍爭議，劉世芳邀請法制處處長鄭信偉出面說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。