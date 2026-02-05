快訊

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
駐立陶宛台灣代表處2021年11月18日掛牌成立。（法新社）

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日稱，這項行動並未與歐盟及美國協調，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。對此，我外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

外交部指出，我國自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就相關行動進行協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。

根據報導，魯吉尼涅的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了（jumped in front of the train and lost）。」她說，儘管其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設。

立陶宛 台灣代表處 外交部 歐盟 半導體 經貿
