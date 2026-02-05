快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

詹順貴指「某政委」讓餘土回填農地 國土署：全流向管理杜絕非法棄置

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
前環保署副署長、環保律師詹順貴指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞，企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。圖／聯合報系資料照
前環保署副署長、環保律師詹順貴指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞，企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。圖／聯合報系資料照

環保署副署長、環保律師詹順貴指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞，企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。國土署回應，建置完善土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力方向，農民若是要混合外來土壤改良農地，須經核准才能回填土壤及作農耕使用。

國土署表示，土石方是國家重要循環再利用資源，建置完善的土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向，行政院召開數十次會議，與地方政府及相關業者召開說明會溝通及瞭解問題及需求，包括朝野立委等都認同全流向管理方式，包括「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略。

國土署說明，目前在去化過程部分，經由環境部及交通部等各方努力，無論是港區填海造陸、土資場、需土工程等最終處理場域，今年可收容的土方量已經高達3921萬立方公尺，另台北港、台中港、桃園科技園區、彰濱工業區及台南大學七股校區等處在完備相關程序後，做為土石方暫置土地使用，各縣市也會配合辦理。

制度面部分，已函請地方政府修正自治條例，期能於2月底前盡速配合修正送請議會審議，共同解決土方去化問題。國土署表示，土石方去化無論是採取暫置、公私有土資場或最終去處等處理方向都非常明確，至於少數不肖業者政府也會依照廢棄物清理法或相關法令移送法辦。

國土署說明，營建剩餘土石方依農業發展條例施行細則規定不得直接回填農地，更不能非法棄置。農民若是要混合外來土壤改良農地，須依地方政府自治規定，檢具合法土方來源證明等文件，且必須通過無毒檢驗測試，且不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質，經核准後才能回填土壤及作為農耕使用。

國土署 農地 土壤 廢棄物 農民 環保署 詹順貴
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

詹順貴指土方之亂背後有政委亂搞 政院僅稱有督導、溝通協調

美濃大峽谷案偵結 高市環保局：回填混凝土塊、廢塑膠重罰300萬元

影／重回「美濃大峽谷」 石麗君農地附近至少4天坑尚未回填

「美濃大峽谷」首波偵結！盜採加濫倒海撈逾2億 起訴12人

相關新聞

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近...

【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近...

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮...

政院指「介入台灣內政太深」說法不專業 民眾黨反嗆解決提出問題的人

民眾黨主席黃國昌先前指控，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，行政院發言人李慧芝今天表達遺憾，還說是不...

李貞秀放棄國籍爭議 劉世芳：可能需憲法法庭處理

針對民眾黨立委、陸配李貞秀放棄中國籍議題，若立法院不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉世芳今天說，內政部會一再善意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。