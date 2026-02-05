跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，等於剝奪李貞秀在台擔任立委的權利。陸委會將跟進內政部，對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」。

梁文傑表示，以5日國台辦的記者會來看，大陸不會讓李貞秀放棄「中華人民共和國」國籍；從陸委會立場看，民眾具有台灣身份十年後即有參政權，這是兩岸關係條例上上規定的；但參政和當選就任，是屬於國籍法，參選的過程，譬如政治獻金，或者是參選的相關規定，要符合選罷法跟政治獻金法，這些都不是兩岸關係條例規定的。

大陸不會讓李貞秀除去「中華人民共和國」國籍，那就是他們在剝奪李貞秀在台灣當立法委員的權利。

梁文傑表示，5日國台辦記者會的意思就是說，大陸不會讓李貞秀去「中華人民共和國」國籍。「那是他們的規定，但是我們的規定是我們的」，是他們執意不讓李貞秀放棄「中華人民共和國」籍，那就是他是在剝奪李珍秀在台灣擔任立法委員的權利。

梁文傑也指出，就算內政部認定李貞秀的申請是有效的，給予一年的時間放棄國籍，但在這一年之內，李貞秀仍然有雙重國籍，「也就是說，因為有中華人民共和國國籍的關係，要負擔中華人民共和國的法律義務，不管是情報工作法、國安法，都有法律義務，會陷於一個法律上的困境。」

梁文傑強調，台灣的處境比較艱難，人民都會害怕，如果有雙重國籍的話，到時候台灣發生什麼事情，政治人物拍拍屁股走人，所以對於忠誠義務這個事情是特別的重視，也就是單一國籍，那至於李貞秀申請放棄「中華人民共和國」國籍到底有沒有效，是內政部的職權，那陸委會就追隨內政部的認定。

有記者問，內政部長劉世芳稱，決定不給李貞秀機密資料，陸委會會跟進嗎？梁文傑稱，會等到內政部正式認定後，「她還有一年的時間可以放棄」。一年之內仍具有雙重國籍，她也要負擔對岸的法律義務，會陷於法律困境。「陸委會對她的認知，也會用最嚴格的條件去處理。」

他說，按李貞秀講法她去年十二月，有飛回大陸，她也宣誓效忠中華民國。從個人來看，並不想要她處於為難狀態，更不想陷人於罪。她已宣誓就任立委，未來對她要索取得的資料，陸委會將有最嚴格的處理。

關於李貞秀行使立委職權，有建議說行政的官員不要接受她的質詢，那未來如果您在立法院遇到他，你會接受他的質詢嗎？梁文傑表示，這不是個人的事，這是行政機關是一體的嘛。立法機關是一體的。

至於台灣時間四日晚上，川普和習近平通電話，梁文傑表示，目前我方看到的是，習表達了對台灣問題的重視，對軍售問題的立場；但沒有看到美國對習提出問題後的說法，因此，目前，看起來似乎是中方表達了他的立場，美方沒有表達看法。