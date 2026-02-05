接見巴拿馬國會訪團…蕭副總統：台巴共享民主價值 盼深化雙邊關係

快訊

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天上午接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」時表示，台灣與巴拿馬共享民主自由價值，並且都具備戰略重要性，在國際上均扮演舉足輕重的角色，相信透過交流互動，雙方可奠定更友好的基礎，深化雙邊關係發展。

總統府下午發布新聞稿表示，副總統上午接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」致詞時表示，近幾個月內，她已與在座幾位朋友分別在布魯塞爾及台北第三度見面，倍感親切；很高興此次也有首度訪台的成員，她由衷表達歡迎之意。

副總統指出，台灣與巴拿馬雖然都不是大國，但都在國際上扮演關鍵的角色，共同擁護民主自由的價值且具戰略重要性。在此動盪的世界中，相信透過相互參訪與互動可奠定更友好的基礎，進而深化台巴雙邊關係發展。

