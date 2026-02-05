台北關稅談判告一段落 谷立言明赴台中與業者交流

台美關稅談判簽署投資備忘錄後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）明天將到台中參加「中部AI機器人產業發展交流座談會」，這場活動將邀請AIT、立法院、研究法人和公協會代表等交流，除AI機器人產業聯盟外，機械業、工具機和木工機械業者也會參與。

立法院副院長江啟臣日前在臉書分享，與台中地區業者討論因應台美關稅衝擊，他當時說，下一階段將安排國際友人到台中實地考察，讓他們親眼看看台中在機械、精密製造、智慧製造、無人機供應鏈、AI機器人與航太科技的強大實力。

江啟臣和谷立言將在這場座談會各自發表10分鐘演說，並與業者代表座談交流。