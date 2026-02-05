政院指「介入台灣內政太深」說法不專業 民眾黨反嗆解決提出問題的人

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌先前接受聯合報專訪。記者季相儒／攝影
民眾黨主席黃國昌先前接受聯合報專訪。記者季相儒／攝影

民眾黨主席黃國昌先前指控，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，行政院發言人李慧芝今天表達遺憾，還說是不專業且偏頗的指控。民眾黨發言人張彤回應，解決不了問題就解決提出問題的人，民進黨的惡行才讓人感到遺憾。

黃國昌前天接受聯合報專訪，談及行政院提出預算規模1.25兆元的軍購特別條例，他當場點名谷立言「介入台灣內政太深」，配合行政院長卓榮泰演戲，表現得像個台灣行政官員。李慧芝今天受訪時表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，行政院非常遺憾。

針對李慧芝的說法，張彤稍早透過文字回應，民進黨政府在治國無能、無力解決人民問題之際，慣性以不理性且偏激的指控模糊焦點，這種「解決不了問題就解決提出問題的人」的惡行，更是令全體台灣人民感到遺憾。

張彤說明，黃國昌的立場很清楚，就是真正的台美價值同盟，應該建立在互惠對等的基礎上，如同台灣尊重美國民主程序一般，美方也應該同樣尊重我國民主運作，面對賴政府提出1.25兆元軍購特別條例，台灣人民有絕對知情權，國會的存在就是為人民把關、揭開執政黨的黑箱。

張彤表示，民眾黨正告民進黨政府，不要再持續自我矮化，動輒以美國當作規避監督的藉口，在野黨守護台灣自主、捍衛民主程序的行為，更不應該被惡意扭曲為分化台美關係

張彤批評，李慧芝身為行政院官員公然帶頭造謠，將在野黨主席捍衛國防自主與預算透明的建言，抹紅為中共利用的工具，這種廉價的政治操作，正是民進黨慣用的認知作戰手法，如今早已被看破手腳，立法權監督行政權是權力分立的核心，唯有威權國家才會容許行政權獨大、不受制衡。

張彤呼籲，政府官員坐領人民納稅錢，職責應該是理性溝通政策，而非造謠混淆視聽，如果民進黨政府自認立論站得住腳，為何卓榮泰先前要針對總預算案辯論，黃國昌坦率接戰後又龜縮回去？顯然民進黨政府只是仗著掌控媒體的優勢，只敢躲在綠媒網軍背後造謠放黑函。

張彤表示，黃國昌不忍苛責怯戰的傀儡院長，因此早已誠摯邀請賴清德總統，針對總預算與軍購特別條例進行公開辯論，如果賴總統獲得多數人民認同，民眾黨絕對支持政院版軍購特別條例，「但是長期躲在層層媒體保護傘下、活在溫室裡的賴總統，有勇氣出來面對嗎？」

行政院 民進黨 黃國昌 特別條例 民眾黨 軍購 台美關係
