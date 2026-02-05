林琨瀚接任竹市副市長 藍綠黃點名「棒球場」是首張成績單

新竹市政府今宣布延攬前職業棒球國手、清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長，引發議會藍、綠與時代力量黨團關注，3黨團一致認為「棒球場」是關鍵考驗，國民黨盼如期開打、時代力量關注其政策與實質作為，民進黨則要求別再政治化棒球場，應回歸專業、盡速改善。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡期望市府借重林琨瀚體育與棒球專業，優先把關新竹市各項體育建設，尤其棒球場將是林琨瀚上任後的「第一張成績單」，市長高虹安先前曾承諾今年棒球場要能開打，希望在林接任後，相關工程能如期完成，確保場地符合比賽標準，真正投入賽事使用。

陳慶齡也提到，新竹市不只有棒球場，還有多處體育場館與運動設施，未來在升級、改善與整體規畫上，都可借鏡林琨瀚的體育專才。此外，市府也規畫興建小巨蛋，從選址、功能定位到後續營運與使用方式，都涉及專業判斷，期待林琨瀚能在相關規畫上提供專業意見，協助市府做出更完善的決策。

新竹市議會時代力量黨團總召、市議員林彥甫表示，此次選擇具運動專業背景的林琨瀚加入市政團隊，外界關注的不僅是其形象或看板角色，而是新任副市長是否能在市府內部提出具體運動政策，及棒球場未來的經營與方向；尤其在先前味全龍表態無意經營的背景下，期待林加入能對球場後續營運與整體運動政策帶來實質幫助。

民進黨籍市議員劉崇顯表示，本次延攬林琨瀚可以看出高虹安在選舉年的人事任用總算回歸專業，對於市府團隊來說是值得慶幸的事，期許林上任後可以堅守體育專業的立場，特別是在棒球場的改善上讓高虹安能懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利的地位，早日用務實專業的態度完成球場改善工作。