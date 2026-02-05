遭過度解讀？蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔡正元：原意非常正面
國民黨台北市議員徐弘庭日前公布與台北市長蔣萬安聯名的春聯內容，引發部分網路討論。方文山書寫的春聯一開頭就有「馬踏飛燕」四個字，在綠營的政治攻防氛圍之下出現了特別的解讀。
有綠營支持者在社群平台上解釋，蔣萬安生肖屬馬，「馬踏飛燕」象徵踩踏對手，甚至將其延伸解讀為直指台中市長盧秀燕。
不少歷史與文史界人士指出，相關解讀明顯忽略「馬踏飛燕」一詞的歷史與文化背景。
「馬踏飛燕」原本指中國東漢時期的著名青銅器，又稱「銅奔馬」，現已被列為國寶級文物收藏。該文物出土於甘肅，造型為一匹疾馳的駿馬，僅以一足踏在飛燕之上，展現出極高的藝術與工藝水準。
前立委、政治評論人蔡正元博士則表示經考古得知其意義是「飛燕能承載駿馬極速遠行」或「駿馬能蹬高請飛燕負載前行」，所以馬踏飛燕是飛燕幫助奔馬，原本意義非常正面。
蔡正元表示，他十多年前到甘肅的莫高窟參觀時，曾向當地甘肅考古博物館購得了「馬踏飛燕」青銅器的官方複製品，該複製品在材質成分上與原件完全相同。據了解，此類複製品數量極為稀少，在台灣很可能僅此一尊，他已將其贈與子女，作為家族傳承文物。
