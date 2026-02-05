陳玉珍祖母辭世享嵩壽110歲 憶阿嬤是人生第一位數學老師

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法委員陳玉珍的祖母林淑女在2日過世，享嵩壽110歲。陳玉珍今天沉痛的在臉書發文表示，面對祖母辭世，陳玉珍坦言萬般不捨，但也選擇以感謝與祝福送別，「希望她在另一個世界，一樣好命樂觀幸福。」圖／摘自陳玉珍臉書
立法委員陳玉珍的祖母林淑女在2日過世，享嵩壽110歲。陳玉珍今天沉痛的在臉書發文表示，阿嬤是她人生的第一個數學老師，也提到阿嬤不僅是家族中最長壽的長輩，更是陪伴數代人成長的重要記憶，「她的一生，讓我們看見什麼叫做知足、樂觀與被愛包圍的人生。」

陳玉珍表示，在她與家族後輩的童年記憶中，阿嬤是人生第一位數學老師。陳玉珍回憶，三、四歲時，阿嬤便帶著孫輩玩起金門傳統四色牌，十胡、撿紅點，在遊戲中學會加減與排列組合，也在牌桌邊認識將帥相車馬炮兵卒。她說，「阿嬤身邊永遠不會三缺一，再小的孩子，她都會耐心教到會為止。」

她回憶，除了牌桌上的教學，阿嬤也用唸謠陪伴家族孩子長大。「白鷺絲，擔畚箕，擔啊到海墘……」這些朗朗上口的童謠，是許多孫輩最早的語言記憶。陳玉珍指出，阿嬤一生唸過十多間私塾，卻大字不認幾個，她從小還有英文家教，可是卻也只會ABC，她常以自身經歷提醒子孫要珍惜學習機會。她出生於優渥家庭，從小有英文家教，卻因父母疼愛、頻繁轉學，未能累積紮實學業基礎；她最熟悉的，反而是國父遺囑的閩南語版本，也是她親自教導孫輩背誦的內容。

陳玉珍提及，阿嬤的一生，映照出舊時代女性的生活樣貌，她說，阿嬤16歲以前仍有丫鬟照料起居，因怕痛而未曾纏足；父母為她擇婿時，選擇將她嫁給家境清寒、卻承諾一生疼愛她的丈夫，而非可能三妻四妾的大戶人家。陳玉珍表示，祖父母感情深厚，祖父直到過世前，仍對阿嬤呵護有加。

在家人眼中，阿嬤一生樂天知命，夫妻和睦、子女孝順，也十分自律地照顧健康。她飲食清淡，隔餐不食，多菜多魚，不吃冰冷與辛辣食物，生活簡單而規律。陳玉珍說，家人始終認為阿嬤是「真正好命的人」，我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的……。

面對祖母辭世，陳玉珍坦言萬般不捨，但也選擇以感謝與祝福送別，「希望她在另一個世界，一樣好命樂觀幸福。」

文末，陳玉珍說，「我祖母林淑女女士一生平安健康，享嵩壽110歲。靈堂設在金門縣殯儀館四維堂，謹訂於中華民國115年2月14號中午12點舉行公祭。謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒」。

立法委員陳玉珍的祖母林淑女過世，享嵩壽110歲。陳玉珍今天沉痛的在臉書發文，祖孫情深。圖／聯合報系資料照片
