快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走，如何在可負擔、可監督的情況下強化防衛能力才是最重要；國民黨立委李彥秀表示，這次情況確實特別，外交及國安部門應設法了解整個談話情況。

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫的場景。習近平和川普都提到台灣問題，習要美國慎重處理對台軍售問題。

馬文君分析，中國大陸在美中互動中重申對台軍售立場並不意外，美國也會有自己的政策說法，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走。她表示，自己更關注的是，台灣如何用理性、可負擔、可監督的方式強化防衛能力；支持國防與美台合作，和要求清楚的採購內容與交付期程並不衝突，這正是堅持民主制度該做的事。

李彥秀表示，這有兩個重要訊息，首先是對中國大陸來說，強調台灣仍是核心利益；再者，台灣問題就是美中關係的核心。其實中國大陸過去對軍購都會表示意見，但這次特別由習近平親自說是比較特別，顯然與1.25兆元這麼大的預算有關。另外，習近平與川普談了非常久，外交及國安部門應設法去了解相關情況。

李彥秀指出，這次習近平的講法，當然可能會對軍購有影響，但應該不是唯一且最重要的影響，美國會考慮軍售項目、金額及兩岸軍事實力消長，以及美中關係，是一個綜合性且動態的考量。另外，拜登政府時期有動用「總統撥款權（PDA）」提供台灣無償軍事支援，川普政府時期則還未動用，也是未來一個觀察指標。

習近平 美中關係 川普 軍售 馬文君
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普挺喬州保守派檢察官傅勒參選 填補葛林席位

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

相關新聞

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例 李四川點名感謝這人

行政院長卓榮泰昨說，輝達留在台北是中央地方徹底合作的成功案例。台北市副市長李四川今下午出席都委會會議前回應，輝達是地方跟...

丈夫轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕鞠躬道歉喊：各人造業各人擔

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑。...

台積電3奈米製程落腳熊本 許宇甄：矽盾成破窗 賴總統變歷史罪人

日本媒體報導指出，台積電將在日本熊本縣量產3奈米先進半導體，投資規模將達170億美元。國民黨立委許宇甄今日表示，「矽盾」...

詹順貴指土方之亂背後有政委亂搞 政院僅稱有督導、溝通協調

前環保署長、環保律師詹順貴直指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回...

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。