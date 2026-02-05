詹順貴指土方之亂背後有政委亂搞 政院僅稱有督導、溝通協調

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（左二）、內政部長劉世芳（左一）今天回應土方之亂相關議題。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝（左二）、內政部長劉世芳（左一）今天回應土方之亂相關議題。記者黃婉婷／攝影

前環保署長、環保律師詹順貴直指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。不過，行政院並未正面回應政委爭議；內政部說，經各方努力，2026年可收容土方量已高達3921萬方，目前去化方向明確，各方配合沒問題。

為杜絕非法傾倒營建剩餘土石方，國土署今年元旦起實施全流向管理政策，要求土石方清運車輛須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發業者反彈。中央與地方政府討論後，提出擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS等3項配套措施。

不過，詹順貴在臉書撰文點名「某行政院政務委員」是罪魁禍首，並稱該政委積極運作以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填至農地，但農委會2021年才增訂施行細則關閉亂倒農地大門，該政委卻嘗試以農地改良名義「重開後門」，但在沒有系統性釐清農地土壤調查的情況下，建構全面性去化管道，恐成毀農滅國的倒施逆行政策。

對此，行政院發言人李慧芝並未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑，僅稱內政部去年即著手處理土方去化問題，提出解決方案，行政院參與督導，協調相關部會及跟各地方政府溝通，並提出三項具體方案，提升土方去化效率，中央、地方及民間會共同來合作。

內政部長劉世芳指出，行政院已針對土方去化舉行逾10次以上，目前朝野立委和中央、地方政府都同意進行全流向管理，經各方努力，2026年可收容土方量已高達3921萬方，內政部正加速盤點跟開辦，目前是以台北港、台中港及高雄南星計畫區為主，未來彰濱工業區、台南七股也會列入，但都經過嚴格環境評估程序。

劉世芳說，目前土石方去化方向，包括暫置場、公私有土資場或最終土資場方向已非常明確，各方配合沒有問題；至於少數不肖業者出現哄抬，有聽聞宜蘭、台中有類似情況，目前已與縣市政府釐清，希望不肖業者能夠自制，否則將依廢棄物清理法或是其他相關法規，可能會移送法辦。

行政院 農地 內政部 詹順貴 劉世芳 國土署 廢棄物
