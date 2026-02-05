名間焚化爐爭議 政院：國有地撥用若不合規定會取消

南投縣擬於名間鄉興建焚化爐引發抗議，焚化爐預定地為國有土地移撥也引起關注。行政院今天表示，國有土地移撥都是按照相關規定辦理，若不符合相關規定會依程序取消。

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，引起反對方抗議。農業部長陳駿季3日曾說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，原本屬於國產署，後來移交給南投縣政府，但預定地位在特定農業區內，且周遭有許多產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區，如果要蓋焚化爐，南投縣政府須向農業部申請農地變更，且必須具合理及不可替代性，農業部會嚴謹把關。

對於名間鄉焚化爐預定地引發關注，農業部次長胡忠一今天在行政院會後記者會時重申，目前還沒有收到相關變更案，但農業部會站在農業生產環境立場審慎評估。

行政院發言人李慧芝則補充解釋，國有土地移撥都是按照相關規定辦理，若不符合相關規定，會依程序取消。