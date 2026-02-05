快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

名間焚化爐爭議 政院：國有地撥用若不合規定會取消

中央社／ 台北5日電

南投縣擬於名間鄉興建焚化爐引發抗議，焚化爐預定地為國有土地移撥也引起關注。行政院今天表示，國有土地移撥都是按照相關規定辦理，若不符合相關規定會依程序取消。

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，引起反對方抗議。農業部長陳駿季3日曾說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，原本屬於國產署，後來移交給南投縣政府，但預定地位在特定農業區內，且周遭有許多產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區，如果要蓋焚化爐，南投縣政府須向農業部申請農地變更，且必須具合理及不可替代性，農業部會嚴謹把關。

對於名間鄉焚化爐預定地引發關注，農業部次長胡忠一今天在行政院會後記者會時重申，目前還沒有收到相關變更案，但農業部會站在農業生產環境立場審慎評估。

行政院發言人李慧芝則補充解釋，國有土地移撥都是按照相關規定辦理，若不符合相關規定，會依程序取消。

南投縣 焚化爐 行政院 農業部 國產署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

李貞秀無法放棄中國籍還能當立委？卓揆：一切依國籍法標準認定

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

拒給李貞秀機密資料 政院：履行立院監督憲法義務 劉世芳疑慮參酌

相關新聞

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例 李四川點名感謝這人

行政院長卓榮泰昨說，輝達留在台北是中央地方徹底合作的成功案例。台北市副市長李四川今下午出席都委會會議前回應，輝達是地方跟...

丈夫轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕鞠躬道歉喊：各人造業各人擔

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑。...

台積電3奈米製程落腳熊本 許宇甄：矽盾成破窗 賴總統變歷史罪人

日本媒體報導指出，台積電將在日本熊本縣量產3奈米先進半導體，投資規模將達170億美元。國民黨立委許宇甄今日表示，「矽盾」...

詹順貴指土方之亂背後有政委亂搞 政院僅稱有督導、溝通協調

前環保署長、環保律師詹順貴直指，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回...

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。