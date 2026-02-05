環團抗議執政黨減煤不力訴求中火春節無煤 何欣純：春節應穩定供電

昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政10年，減煤承諾卻屢屢跳票，讓中南部民眾置身在空汙肺癌的危險中，呼籲春節期間中火應全面停煤。對此，民進黨下屆台中市長提名人、立委何欣純上午表示，春節應穩定供電。

何欣純上午到北屯市場拜票並接受媒體訪問，她說，環保團體的訴求可以理解，因為國人的健康很重要，改善空污更是全民共識，但是要改善空屋，行政院和台電不斷地挹注預算，就是為了要能夠以氣換煤，希望盡速讓燃氣機組上場，讓燃煤機組退場，但是這有賴中央和地方一起合作。

她呼籲，在野黨應拋下政治上的對立，一起支持讓台中的空氣越來越好，空汙可以大幅改善。也希望中火的燃煤機組可以趕快退場，燃氣機組可以提早進場上線，這才是踏實的做法。

至於春節中火全面停煤，何欣純認為，應該嚴肅看待，因為應該以穩定供電和民生的需求為最重要的基礎。春節期間是大家最需要穩定供電的時刻，這兩件事不能當作訴求的重點，而是應該以產業發展、經濟民生的用電穩定為最重要。