批總統帶頭造謠 國民黨：九二共識和「統一」扯不上邊

國民黨主席鄭麗文昨喊話賴清德總統回歸九二共識不用那麼害怕。賴總統說，如果有人欣然接受九二共識，並不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸統一。國民黨反擊，要賴總統不要帶頭造謠，九二共識和「一國兩制」毫無關聯，和「統一」更扯不上邊。

賴總統今說，關於九二共識，大陸國家主席習近平已多次說明一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒給中華民國表述的空間，在這種狀況之中如果有人欣然接受九二共識並且不害怕，表示她（他）真的是是中國人，同時也積極推展兩岸統一。

國民黨表示，智庫赴大陸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴清德急了，所以語無倫次抹紅國民黨。九二共識是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

國民黨表示，無法理解賴清德總統為何要唱和習近平的詮釋，難道他自己甘當中共同路人嗎？還是酸葡萄心態，自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨表示，賴清德無視川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清德還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌碼。

國民黨重申，把關國防預算的原則不變，支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，呼籲執政黨盡速編列預算、主動化解朝野僵局。