丈夫轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕鞠躬道歉喊：各人造業各人擔

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄成立水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢近2300萬元，一審判杜、劉女各15年、10年徒刑。杜昨赴台灣高等法院開庭時，批評徐巧芯「沒道德」，繼續在台灣政壇是「災難」等，劉向婕今現身三度鞠躬道歉，並與丈夫切割，澄清杜所言絕非事實。

劉向婕今發聲明道歉，並現身高院開記者會指出，本人劉向婕與杜秉澄所涉司法案件，造成司法與社會資源浪費，還有對於本案的受害者，本人在此鄭重道歉。另對於杜先生無端指控徐巧芯部分，因與事實不符，本人就此特向徐巧芯與親友致上最深的歉意。

劉向婕說，對於杜先生陳述所謂徐巧芯委員諸多事項，與事實不符，就本人所知，徐巧芯從無施壓本人與杜先生，杜先生所言不明就理，其目的為何，本人不明白。

她認為「各人造業各人擔」，大家都已經是成年人了，本人所犯錯誤，本人坦然面對司法判決與社會公評。而杜先生一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，他目的就是將不相干的人拖入泥沼、混淆視聽，模糊、淡化自身案件責任，本人絕對不能苟同，本人呼籲杜先生積極面對司法審判，要理性面對、賠償談和解的受害人，切勿節外生枝。

劉向婕指出，杜先生稱徐巧芯切割等事，絕對不是真的，因為被羈押之後所有手機通訊被切斷，遭羈押近兩年的時間，何來委員切割他之說？本人與杜先生遭羈押禁見處分直至高等法院審理庭獲得交保，期間僅能由律師律見，律見當下看守所內有所方人員，所討論者亦僅限與案件有關事項，此為羈押禁見下必然結果，律師無法與本人討論與本案無關事項，遑論所謂徐巧芯切割一事？

她說，本人與杜先生所使用手機，均遭查扣在案，如今雖獲交保，本人所用手機亦遭科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？杜先生所述，不符前述羈押情況與現今科技監控，與事實不符。

劉向婕指出，針對杜先生未能積極和解，誠摯面對司法爭議，本人深感遺憾，呼籲杜先生理性面對，使本案審理法官感受到杜先生確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。