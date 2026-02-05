新北市議會國民黨團書記長4人登記角逐 史上最激烈

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團書記長競爭激烈。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團書記長競爭激烈。記者葉德正／攝影

民進黨新北市議會黨團今天完成交接，國民黨團日前開放書記長選舉登記，直到截止日，除現任書記長王威元登記，還有資深議員林金結、陳儀君與周勝考登記，是史上參選人數最多。黨團預計2月11日舉行黨團會議協調，如果無法完成協調最後則會進入投票階段。

新北市議會國民黨團本周開放2日至3日新任書記長參選登記，一改過往國民黨書記長競爭者不多的情況，這次累計有4人登記參選，創紀錄。

王威元表示，樂見國民黨團多元聲音展現，這也是民主的基石，他認為，今年是選舉年，多數議員會將精力放回選區經營，他的目標仍是會持續為同黨議員服務，協助議員們連任是最重要的目標。

林金結說，他今年的目標是讓國民黨在新北順利延續執政、國民黨議員全數連任，當選後有信心與民進黨團總召妥善溝通，並做好市府、議員與黨部間的協調。

陳儀君指出，自己擔任多屆議員，但尚未歷練過書記長職務，她認為，過去國民黨書記長多由少數人長期擔任，若能從這幾屆開始，由不同議員歷練這職務，對黨團氛圍與向心力是很好的助力。

陳儀君說，她無論是跟李四川、劉和然，還是民進黨團總召陳永福、副總召李倩萍，都非常熟悉，對於市政建設也有相同理念，可讓議事運作更順暢。

周勝考表示，今年是他擔任議員的最後一年，他對議會運作熟稔，希望能在市長最後一年期間，讓議事順暢，並讓所有同仁都能順利連任與交棒。

議員 國民黨
