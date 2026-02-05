紡織產業座談 賴清德總統鼓勵多用政府資源解決問題「馬上發財」

賴清德總統今到彰化縣芳苑工業區，與多名紡織公司負責人座談時談到，關稅問題已經底定，與周邊國家進入公平賽道，行政院做一本小冊子供中小微企業查閱，有需要可盡量使用政府資源解決問題，政府目的只有一個，就是希望企業公司馬上發財。

賴清德說，台灣中小微企業總共160幾萬家，提供九百多萬個工作機會，占台灣整體就業機會的八成，如果中小企業能夠穩健發展，台灣經濟就可以立於不敗之地，社會也可以穩定。

他又說，各個產業當中紡織產業非常重要，紡織產業年產值3431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供13萬2300個就業機會，對台灣整體經濟發展、社會穩定非常重要，但也不諱言紡織產業也面臨許許多挑戰，第一個就是關稅問題，現在關稅問題已經底定，已經有一個好的基礎，拉平跟日、韓等周邊競爭國家平等的地位，進入公平賽道。

他表示，第二，進入公平賽道以後，目前台灣紡織產業面包括競爭國，主要是中國低價紗線，還有碳排管理、高價市場的競爭，行政院去年運用台灣中小微企業受影響照顧經費460億元做一本小冊子，集結委員的意見、產業界的意見，還有經濟部本身專業的見解所寫成的，如果業界有需要，可以看小冊子，盡量使用政府的資源協助解決問題，政府的目的只有一個，就是希望產業馬上發財。

除外，經濟部去年特別成立產業競爭力輔導團，利用人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、數位轉型、協助淨零轉型、ESCO減碳、節電等等做法要來協助大家。

賴清德說，今天來彰化縣的路上也跟經濟部長討論，要一個一個產業檢討，行政院成立有產官學研的工作小組，針對每一個產業檢討，有問題解決問題，需要政府多做什麼產業才有辦法發展，政府就來做，需要鬆綁法令政府就來鬆綁法令，需要建置新的法令政府就來建置新的法令，需要行政院、國家來推動什麼樣的政策，對大家才有幫助，政府就來推動。

賴清德表示，政府要讓大家知道，對科技產業非常支持之外，對中小微企業的支持也是不遺餘力，無非是希望軟硬體、發展軟體的公司、發展硬體的公司能攜手，讓大公司、小公司、微型公司也同樣能夠共同合作，這樣台灣經濟才會越來越好。