藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，在野立委憂心高階製程外移將使矽盾效應遞減，減緩保台功能。行政院指出，台積電雖布局全球，但台灣先進製程發展仍領先，且台積電已稱，赴海外設廠是基於客戶需求，並非取代台灣，政府將持續以台灣為本支持半導體產業。

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天上午與日本首相高市早苗會面，稱台積電評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠可望改採3奈米製程技術生產，因應人工智慧（AI）帶來的強勁需求。

國民黨立委吳宗憲示警，這會降低矽盾保護台灣的效果，而高階製程、晶片的主要供應若離開台灣，對美國而言，台灣的戰略價值一定會降低。

行政院發言人李慧芝指出，台積電布局全球先進製程，在台灣的發展也領先全球；先前經濟部長龔明鑫亦說明，到2036年，台灣先進製程占比將達80%；魏哲家也說過，台積電所有決策都基於客戶需求，赴海外發展並非取代台灣。

李慧芝表示，政府會持續支持半導體產業，以台灣為本，以世界為目標，並持續跟產業保持聯繫。

