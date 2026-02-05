快訊

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

中國國家主席習近平要求美方慎重處理對台軍售。行政院指出，台美溝通順暢，近期也深化經濟合作；近年台灣經濟表現亮眼，而國家持續發展同時也須強化國防實力，才能捍衛國家主權，呼籲立法院盡速審議總預算、國防特別條例，提升國防自主能力，維護經濟成長果實。

中國國家主席習近平4日與美國總統川普通話，習近平要美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定；賴清德總統指出，台美間也有很好的溝通管道，美中台關係不變，台美關係堅如磐石，合作計畫持續進行不會改變。

行政院發言人李慧芝指出，台灣向來關注中美互動，台美間也有非常好的溝通管道；前幾天，台美進行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），達成供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作議題「四大支柱」，深化台美經濟夥伴關係，獲得重大成果。

李慧芝續指，近年國家持續進步，經濟發展非常好，根據主計總處預估，台灣去年經濟成長率達8.63%，創近15年新高。

李慧芝表示，國家持續發展同時，國防也要持續強化，才能捍衛國家主權，保障自由民主的生活方式，而重要經濟成果要能維持與保障，立法院必須在開議之後，盡速審議總預算、國防特別條例等相關法案，才能提升台灣國防自主能力，維護經濟成長的果實。

