快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

川習通話談台灣議題 政院：台美維持良好溝通管道

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美中領導人4日再度通話，討論包括台灣等多項議題。對此，行政院發言人李慧之表示，台美之間維持非常良好的溝通管道，並強調，去年台灣經濟成長率達到8.63%，創下近15年新高。在國家持續發展的同時，國防也必須同步強化，才能捍衛國家主權，保障人民自由、民主的生活方式。

美中領導人再度通話，美國總統川普指出，他和中國國家主席習近平進行非常好的通話，通話時間長且內容深入，討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。

中國官媒稱習近平在通話中強調台灣議題是中美關係最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售。對此，李慧芝強調，賴總統在對外受訪時已經說明，台灣一向關注中美之間的互動情勢，台美之間也維持非常良好的溝通管道。事實上，台灣與美國已透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）進行溝通，透過供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱持續深化台美經濟夥伴關係。台、美更簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」取得具體而重大的成果。

李慧芝說，近年來，國家持續進步，經濟發展表現良好。根據主計總處估算，去年台灣經濟成長率達到8.63%，創下近15年新高。在國家持續發展的同時，國防也必須同步強化，才能捍衛國家主權，保障人民自由、民主的生活方式。

李慧芝重申，要讓這些中央政府推動的經濟成果能夠穩定延續，並獲得充分保障，仍有賴立法院儘速審議，通過包括中央政府總預算及國防特別條例在內的相關法案，以提升台灣的國防自主能力，進而維護經濟成長的成果。

經濟成長率 李慧芝 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

國會清倉又過政治法案 府院救濟擬納「不副署」

軍購特條例僅白營版付委 政院：院版才能真正建立國防所需戰力

立法院本會期明天結束 行政院呼籲盡速審查總預算

相關新聞

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的...

美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公...

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進...

再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

民眾黨立委、陸配李貞秀放棄中國國籍爭議引發關注。內政部長劉世芳今在行政院會後記者會指出，內政部至今未收到李貞秀退籍中華人...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。