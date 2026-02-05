川習通話談台灣議題 政院：台美維持良好溝通管道

美中領導人4日再度通話，討論包括台灣等多項議題。對此，行政院發言人李慧之表示，台美之間維持非常良好的溝通管道，並強調，去年台灣經濟成長率達到8.63%，創下近15年新高。在國家持續發展的同時，國防也必須同步強化，才能捍衛國家主權，保障人民自由、民主的生活方式。

美中領導人再度通話，美國總統川普指出，他和中國國家主席習近平進行非常好的通話，通話時間長且內容深入，討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。

中國官媒稱習近平在通話中強調台灣議題是中美關係最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售。對此，李慧芝強調，賴總統在對外受訪時已經說明，台灣一向關注中美之間的互動情勢，台美之間也維持非常良好的溝通管道。事實上，台灣與美國已透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）進行溝通，透過供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱持續深化台美經濟夥伴關係。台、美更簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」取得具體而重大的成果。

李慧芝說，近年來，國家持續進步，經濟發展表現良好。根據主計總處估算，去年台灣經濟成長率達到8.63%，創下近15年新高。在國家持續發展的同時，國防也必須同步強化，才能捍衛國家主權，保障人民自由、民主的生活方式。

李慧芝重申，要讓這些中央政府推動的經濟成果能夠穩定延續，並獲得充分保障，仍有賴立法院儘速審議，通過包括中央政府總預算及國防特別條例在內的相關法案，以提升台灣的國防自主能力，進而維護經濟成長的成果。