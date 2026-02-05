只重兩岸、提名卡關 鄭麗文支持度下滑

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】

國民黨主席鄭麗文去年上任後，雖承諾要兩岸和平、團結藍白與朝野和解，但至今看來，國共論壇交流讓外界充滿疑慮，連黨內要角趙少康的社團都有人發文表達不滿；藍營在新竹縣、新北與台中的黨內初選都還喬不定，遑論與民眾黨整合；鄭主席的威望備受挑戰。

急與中共交流無好處

國共論壇剛結束，黨內要角趙少康的官方社團就有人發文不滿指出，黨主席鄭麗文上任以來，主要的工作似乎都著重在兩岸。致力於和中共交流，盼與中國國家主席習近平見面。該文章指出，目前多數台灣人面對文攻武嚇的中共都很難心生好感，即使是藍營支持者也有疑慮，國民黨作為在野黨，這麼急於和中共交流，有什麼意義？

隨著2026年大選已剩9個月，國民黨內部的提名卻還沒搞定。本來是傳統藍營票倉的新竹縣，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，使得國民黨恐失去這個執政多年的地方；同樣的矛盾生在台中，新北，宜蘭，花蓮等地，且大多出面協調的都是秘書長李乾龍。在鄭麗文無法決定人選是誰、初選怎麼辦理的狀況，讓許多支持者都很焦慮。

鄭麗文反感度高於黨

最新的美麗島民調顯示，鄭麗文的信任度相對於她初上任時有所下降，低於國民黨的好感度，而反感度則大幅上升，也高於國民黨的反感度。此外，今年總預算與《國防特別條例》在立法院依舊卡關，連國民黨前立委許毓仁都警告，台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被各界放大檢視，且選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個政黨被視為「製造風險的一方」。

此外，國民黨知名金主、在黨主席選舉中大力協助鄭麗文的CK楊，還被爆出在國民黨立委餐敘上，質疑美國對台軍售、關稅議題，還喊話要「撐起國民黨的脊梁」。即使鄭麗文之後澄清黨內都認識CK楊，只是跟他請益，難免讓外界擔心有「垂簾聽政」或「太上黨主席」的疑慮。

難影響地方諸侯

鄭麗文目前的路線，主要是黨內對於兩岸交流，還有黨內提名與協調持續拖延漸生不滿，認為她無法給國民黨帶來正面效應，對國民黨內真正的實力諸侯也很難施加影響。黨內外的各類挑戰要如何居中協調、化危機為轉機？在在考驗著鄭主席的智慧與格局。

