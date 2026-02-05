藍已接受「同表一中」 學者憂進一步滲透

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
學者5日在座談會指出，擔心國民黨已附和共產黨主張，且15項共同意見恐將對台技術與專業領域優勢造成損害。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

國民黨已經放棄『一中各表』，而是接受中國的『同表一中』！」學者蔡榮祥擔心，國民黨未來為了落實國共論壇的15點意見，恐透過立法讓台灣產品跟中國「書同文、車同軌」，卻無法與國際接軌，並形容相關交流是綏靖主義、有如《南京條約》；學者王智盛也擔心國民黨將付出什麼代價讓鄭習會成行。

藍論述傾向中國

國共論壇4日結束後，親綠智庫中華亞太菁英交流協會5日召開座談會進行評論。中正大學政治系教授蔡榮祥不滿指出，國民黨副主席蕭旭岑與中國政協主席王滬寧見面時說，九二共識是「達成各自以口頭方式堅持一個中國」，但這是中國的說法，當時我方代表、海基會董事長辜振甫就已經說：「兩岸對於一個中國的表述並沒有共識。」

「國民黨已從『一中各表』，變成『同表一中』！」蔡榮祥強調，當初是各自表述「中國」，如今國民黨可能會說「同表一中」的「一中」是「中華民國」，但這完全是一廂情願。他分析，中共只能接受「一中」是「中華人民共和國」，而中國國家主席習近平已經定義「九二共識」就是「一中原則」。

談判怎可與虎謀皮？

蔡榮祥提到，英國前首相邱吉爾曾說：「談判時怎麼可能跟老虎講道理？」這樣只會讓自己更脆弱。他也擔心，國共的15點共同意見中，說要「兩岸在各領域推動共同標準」，恐讓台灣與國際其他產品無法接軌，且更要在醫療、氣象、地質與水利方面合作，但醫療牽涉健保，其他3個領域牽涉軍事機密與關鍵基礎設施位置，也不能輕易與對岸交流。

「國民黨要幫中共提升AI製造，這可能害了台灣！」蔡榮祥認為，中國現在最需要AI的領域就是國防產業，國民黨的交流若幫中共發展國防，結果中共拿相關武器攻台，會顯得交流很荒謬。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也說，國民黨恐將15項共同意見以決議或立法的方式塞到立法院，並持續阻止國安法案，會造成我國門戶洞開。

憂付出巨大代價

王智盛強調，與2005年連胡會不同，如今共機持續擾台、統戰滲透，統一台灣的野心昭然若揭，且比過去更強，國民黨卻希望用對話換取和平，而非加強自我防衛，且上半年還要促成國民黨主席鄭麗文與習近平會面，讓外界擔心台灣社會與國會將付出極大的代價。

