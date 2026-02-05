快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

梁文傑：兩岸條例規範陸配參政權 就任公職適用國籍法

中央社／ 台北5日電

陸配李貞秀就任民眾黨不分區立委，是否放棄中國國籍引發爭論。陸委會副主委梁文傑今天解釋，部分人認為陸配參選就任公職應屬兩岸條例，但其實兩岸條例規範的是陸配參政權，就任公職是適用國籍法，外界應是有所誤解。

李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，表示有申請放棄中國籍但不被受理，也引發外界對陸配放棄國籍的適法爭議。

梁文傑在行政院會後記者會解釋，陸配參政權是規範在台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）之中，但是選上後就任公職是規範在國籍法。

他強調，部分人認為特別法適用應優於普通法，但這是誤解，所謂特別法適用優於普通法，是針對同一事項。在此事上，兩岸條例僅規定陸配可以參選，後續就任公職是要按照國籍法規定。

根據兩岸人民關係條例，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。

另依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任國籍法所定應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

國籍法 陸配 兩岸人民關係條例
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

2檢察官赴陸旅遊遭盤查 陸委會籲公務員：沒事盡量不要去

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

相關新聞

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的...

美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公...

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進...

再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

民眾黨立委、陸配李貞秀放棄中國國籍爭議引發關注。內政部長劉世芳今在行政院會後記者會指出，內政部至今未收到李貞秀退籍中華人...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。