彰縣、傳產請命多輔導照顧 總統賴清德：已撥460億元照顧

賴清德總統今出席彰化縣芳苑工業區紡織產業座談，縣長王惠美、紡織業者都為傳產請命，賴清德回應說，去年美對台關稅政策之後，台灣中小微企業受影響照顧金額高達460億元，政府團隊非常重視也非常支持中小微企業面臨的困難，也協助他們克服難關，繼續往前發展。

總統賴清德到聚隆纖維芳苑廠參加座談，聚隆纖維董事長周文東先感謝總統率經濟團隊前進深入第一線關心基層產業，讓產業感受政府與產業站在一起，然而全球經濟、地綠經貿的變化及美國對等關稅政府反覆調整、匯率急速變化，都讓出國為導向的紡織產業承受很大衝擊，近期政府對美談判關稅已有正向進展，對產業競爭力帶來實質助益。

周文東又說，國際市場近年存在紅色供應鏈，高度規模化生產及政府補貼帶來低價競爭，價格結構失衡對台灣產業接單經營上遭受很大壓力，很多企業守住產線、舊業希望有一天回升，也是復行社會責任，所以研發高品質化、差異化的新產品是企業必然發展方向，希望政府多加輔導和協助，聚隆纖維將配合政府減碳節能、產業轉型繼續努力。

王惠美說，最近關稅議題逐漸底定，給了企業一點喘息空間，很多細節尚未完全完善，希望未來在與美國談判的過程中，採取全方位談判策略，不要犧牲農業或其它產業。

王惠美也說，彰化以傳統產業為主，目前彰化傳統產業大約有1萬4千家，每一家企業都代表提供上百個家庭的就業機會，讓員工能在地工作、照顧父母與家庭，對地方來說是一股協助穩定的重要力量，而近年中央產業政策較偏重於AI與IC等高科技產業，傳統產業較容易被忽略，高科技產業需要傳統產業做為後盾，台積電背後有許多彰化廠商提供重要供應與技術支援，希望中央多協助傳統產業轉型升級，提供更多研發資源、創新補助與產業輔導，讓產業能夠持續發展。

賴清德表示，政府極盡國家力量做好談判的工作以外，其實川普總統（去年）4月2日公布對等關稅，4月4日行政院長就公布受影響的中小微企業照顧企劃，總共880億元，經過座談之後也聽取（立法）委員意見，增加到930億，其中中小微企業受影響照顧金額就高達460億元。