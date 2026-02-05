名間焚化爐爭議 陳昭姿籲撤回國有地撥用

民眾黨立委陳昭姿今天說，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，行政院、農業部是否在玩兩面手法，她呼籲撤回國有地撥用。

南投縣政府表示，依法辦理土地撥用、環評審查及土地變更等事宜，且相關程序並行辦理，都符合法令規定，縣府一定依法辦理相關程序，且加強與當地民眾溝通，持續朝興建焚化廠方向努力。

南投縣政府擬在名間鄉建焚化爐，引起爭議，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季3日表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。

民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華、名間鄉反焚化爐自救會今天在立法院召開「反名間焚化爐露曙光？中央喊延審農地變更，地方趕進度招標」記者會。

陳昭姿表示，名間焚化爐預定地都是特定農業區，農業部說會嚴格把關，不會輕易讓優良農地變更，但焚化爐預定地的撥用是行政院核定，財政部國有財產署依據核定函去撥用這些特定農業區內的農地給南投縣政府，請問現在行政院跟農業部在玩兩面手法嗎。

陳昭姿指出，內政部國土管理署身為全國國土主管機關，面對名間焚化爐案，在行政院審查時是否有表達反對意見，國土保育、特定農業區不是應該要限制使用，可以蓋焚化爐嗎，還是因為政府要蓋，就可以變更，可以破壞國土。呼籲行政院、農業部及內政部國土管理署好好說明，並撤回國有地撥用，這才是真正做好把關。

陳椒華表示，許多非都市土地開發為垃圾掩埋場及焚化爐，都需要兩條獨立聯外道路，環評通過後才進行土地變更及拓寬，不能偷跑。

陳椒華指出，名間焚化爐進入二階環評。但南投縣環保局卻罕見在環評通過前就啟動焚化爐聯外道路的拓寬作業，並於去年底進行招標，難道南投縣環保局有把握二階環評會通過，如果最後環評沒過，豈非又白白浪費道路拓寬標案所花的公帑。

陳椒華表示，名間焚化爐主要道路拓寬需要將農地變更為交通用地，但規劃的主要道路為保育類動物石虎的出沒區域，屬於環境影響範圍，應待二階環評通過後，才能變更地目，進行道路拓寬工程。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳秋娟指出，南投縣環保局在未通過環評的狀況下，就啟動名間焚化爐聯外道路拓寬準備，令人懷疑名間焚化爐的環評審查根本是玩假的。