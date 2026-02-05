新北議會民進黨團新總召上任 陳永福：我很仁慈、不會盧

新北市議會民進黨團今天舉行幹部交接典禮，由新北市議員陳永福接任總召，他致詞時表示，自己從政30幾年，常常公務人員張嘴就知道問題在哪，他認為任何事情都有討論空間，如果能說服議員「我就聽你的」，但說服不了「就聽我的」，民代所有要求都是為市民解決問題，市府應積極協助，他也強調自己「很仁慈」，不會像有些人「用盧的」。語畢引起哄堂大笑。

陳永福說，感謝黨團同仁的信任，將總召大任交付，他接下這一棒，是希望結合資深的經驗與年輕的戰力，會做大家最堅實的後盾，讓經驗成為我們監督市政的力量，讓團結成為守護市民的依靠。

陳永福也說，年底將進行地方大選，提醒侯友宜市長與市府團隊，選舉年更要市政優先，不能讓施政節奏因選舉而停擺，更要嚴守行政中立，最後所有活動預算都應回歸政策本質，不能假借市政名義卻行選舉之實。

陳永福說，民進黨團向來並肩作戰共同承擔責任，黨團也將與蘇巧慧市長候選人一起作戰，我們團結努力，目標只有一個，就是讓新北更好，期盼中央與地方都能回歸理性、穩定運作，讓國家更順暢。

陳永福致詞時也說，「侯市長剩下一年，應該是沒有什麼包袱」，議員為市民爭取建設，如果合法合理，市府應該要支持，這些都是回饋到市民身上，希望市府要把寬容度拿出來，「大家一生不會說很久，百年後靈魂還是會聚在一起」。