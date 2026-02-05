快訊

NBA／勇士、老鷹達成2換1交易！送走庫明加、希爾德 換回波爾辛吉斯

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

黃國昌：綠對付李貞秀只是起手式 用國安法辦也不會驚訝

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳揚言不提供密件資料。民眾黨立委陳昭姿今天表示，中選會已經頒發李貞秀當選證書，內政部卻要求出示放棄國籍證明，民進黨立委有意見就勇敢修憲，同時也反嗆劉世芳「難道是在扮演大法官嗎？」

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳昨天接受網路節目專訪，重申內政部不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委必須放棄母國國籍，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表達認同，反嗆民眾黨測試台灣法治底線。

陳昭姿今天在立法院受訪時說，李貞秀具有中華民國國籍，所以現在就回到憲政法治，麻煩賴清德總統回去好好讀一下憲法，「如果我們承認對岸是個國家，才會開始有所謂『放棄國籍』之說，但是憲法現況是什麼？」

陳昭姿質疑，中選會已經頒發李貞秀當選證書，陸委會也認定李貞秀有立委資格，唯獨內政部要求出示放棄國籍證明，這已經不僅是黨內互打，而是前朝後朝政府互打，不過剛好也趁這個機會好好檢討，台灣跟中國的關係到底是什麼。

陳昭姿表示，民進黨立委有意見就修憲，過去完全執政也沒有處理，如今卻追殺民眾黨陸配立委，「李貞秀登記參選時沒有問題，當選的時候也沒有問題，現在已經拿到當選證書也完成宣誓，今天民進黨還要講什麼？」

有關劉世芳揚言不提供密件資料，陳昭姿聽聞後則反嗆「劉部長是在扮演大法官嗎」，怎麼會禁止領有當選證書、完成宣誓就職的立委履行職務。

此外，民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目專訪，他說就算不是機敏資料，內政部過去也是不提供，自己在立法院質詢劉世芳，對方就是擺出高傲的表情，「劉世芳在國會的嘴臉就是那樣，即使不是機密資訊，我站在備詢台上面，她什麼時候好好回答過問題。」

黃國昌說，李貞秀只是一個起手式，民進黨政府的攻勢不會停止，「到時候被用國安法辦，我也不會太驚訝，一連串攻勢早就鋪排好了。」

李貞秀 國籍 劉世芳
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／黃國昌挺警消 發起逾2000人團體訴訟

劉世芳揚言不提供密件資料 李貞秀：內政部長別用政黨鬥爭思考

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

川習再度通話談及台灣議題 黃國昌：不認為川普很在意我國主權

相關新聞

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美國總統川普在與俄羅斯總統普亭視訊通話後，又與中國國家主席習近平與通電話，內容談及台灣。旅美學者翁履中說，北京此次設計的...

美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公...

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

民眾黨主席黃國昌日前受訪表示，自己在部分面向的優點「勝過李四川」，並點名包含「打民進黨」的能力。新北市副市長劉和然與民進...

卓榮泰稱輝達案是中央地方徹底合作案例...蔣萬安回應了

行政院長卓榮泰昨天說，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。蔣今被問是否認同卓院長說法？蔣說，北市府就是全力爭取輝達...

新北議會民進黨團新總召上任 陳永福：我很仁慈、不會盧

新北市議會民進黨團今天舉行幹部交接典禮，由新北市議員陳永福接任總召，他致詞時表示，自己從政30幾年，常常公務人員張嘴就知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。