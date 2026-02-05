川習通話談台灣 賴總統：美國對台灣承諾不變

賴清德總統5日出席活動時接受媒體聯訪。有關川習通話，中國宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分，賴總統表示，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變，台美關係堅如磐石。

賴總統指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴總統表示，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變。

他說，第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴總統也說，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家讓我們一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

對於習近平公開要求我方慎重處理軍售問題，賴總統提到，關於九二共識，習近平已經多次說明，就是「一個中國原則」，台灣方案就是「一國兩制」，完全沒有中華民國表述的空間。在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示其真的是中國人。

賴總統說，這些人同時也積極在推展兩岸的統一，要進行兩岸的交流合作一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

他說，過去他在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用。個人如此，國家也是如此。這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來越好，去年的經濟成長率高達8.63%，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好。

賴總統表示，當國家持續有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化。有強大的國防，保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推辭中央政府總預算，以及國防特別預算的審查。