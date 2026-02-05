李貞秀棄國籍表格錯誤多自稱「比較懶」 陳培瑜：廉恥心沒下限

民眾黨新科立委李貞秀的「退出中華人民共和國國籍申請表」遭質疑是記者會前臨時亂填，李昨天說「她比較懶，能不做盡量不做。」民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，公開在螢幕前說自己懶惰，這應該是廉恥心沒有下限的人才做得出來的事情，她要把「脖子掛大餅」的故事送給李委員。

陳培瑜先是驚呼「哎呦我的媽呀」，隨後說台灣人從小聽過一個故事「有一個人非常懶惰，懶到吃飯都不願意站起來，也不願意從床上坐起來開口吃飯，他的家人出門前在他脖子上掛一個大餅，結果他懶到只把前面的餅吃完，懶到沒辦法把後面的餅轉到前面來，最後餓死在床上。」

陳培瑜說，大家應該非常清楚，懶惰這件事情，對一個立法委員來說，絕對不是「標準配備」。好好讀法案、好好跟助理討論預算、好好做諮詢向支持者交代，才是所有小草跟小蔥想要看到的「最有戰力」的立委。公開在螢幕前說自己懶惰，這應該是廉恥心沒有下限的人才做得出來的事情，因此她要把這個「脖子掛大餅」的故事送給李委員。

至於李貞秀稱自己沒有中國護照，陳培瑜指出，護照有幾本可能不重要，關鍵是手上的「雙重國籍」就是沒有解決，李貞秀到台灣來後，合法申請台灣的護照，當然非常歡迎，台灣的護照非常好用，在全世界通行的民主國家比中國多非常多。

「但我也要問，妳有沒有中國護照？」陳培瑜強調，這件事情請說清楚，最後不管是護照、通行證、入台證等，都還是沒有辦法說明為什麼沒有辦法在就職前完成「放棄國籍」的申請，大家不要忘記，李貞秀公開說在黃國昌辦公室已經實習兩年了，當中難道都沒有做過努力？為什麼到現在還是沒有辦法提出有效的證明？這才是李貞秀和民眾黨到目前為止最大的問題。請不要再放煙霧彈、請不要再扯東扯西，請不要再掩蓋相關的事實。