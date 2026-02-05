快訊

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
國安局前局長李翔宙示警，台灣從「美中博弈的籌碼」，正在變成「美中交易的商品」。圖／聯合報系資料照片
國安局前局長李翔宙示警，台灣從「美中博弈的籌碼」，正在變成「美中交易的商品」。圖／聯合報系資料照片

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：美國正在跟中國談「如何相處」，而不是「如何保護台灣」，換言之，台灣從「美中博弈的籌碼」，正在變成「美中交易的商品」。

李翔宙表示，這已明顯撕下了台灣安全的虛幻面紗，但賴總統仍強調「台美關係堅如磐石」卻假裝面紗還在；身為台灣的領導人，此時應該向國人坦誠：台美關係面臨前所未有的不確定性，台灣必須做最壞打算、最好準備，而非沈溺在「堅如磐石」的虛幻安全感中。

李翔宙說，面對「川習通話」這個可能影響台灣命運的關鍵時刻，賴清德總統卻選擇了政治正確而非政治智慧，選擇了鞏固基本盤而非擴大共識，選擇了短期動員而非長期團結。

國民黨主席鄭麗文昨稱九二共識不恐怖，賴總統今天回應，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一，他喊話在野黨，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

李翔宙指出，賴總統把九二共識與國防預算連結的政治操作，強調接受九二共識就「真的是中國人」，這般尖銳的政治指控，極其不利台灣發展的走向；此刻在堅持立場的同時，最需要的應該是保留與在野黨實質對話的空間，提供更具體的國防預算規劃細節，增加透明度；同時建立更細緻的美中台關係動態評估機制，避免過度依賴「不變」假設。

「歷史一再證明：真正的領導力不是區分敵我，而是在分歧中找到共同點；不是要求服從，而是透過說服建立共識；不是利用危機壓制異議，而是在危機中展現包容。」李翔宙說，從領導人最根本的職責上，賴總統的表現實在需要全方位的重新審視，這不僅辜負了總統職位的歷史責任，也可能為台灣未來埋下更深的分裂與脆弱。

台美關係 美中台 李翔宙
